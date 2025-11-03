世界で活躍するクリエイターの輩出を目指す東京都の「現代版トキワ荘」プログラムが１０月３０日、中野区内の制作拠点で始まった。

若手のアニメーターや漫画家ら１０人に１年間、作業スペースに加えて最新のデジタル技術や経営知識を無償提供し、将来の起業に向けて支援する。

プログラムはアニメやゲームなどコンテンツ産業の創業支援施設「東京コンテンツインキュベーションセンター」内で展開。手塚治虫らが若き日を過ごしたアパート「トキワ荘」のように、若手クリエイターが切磋琢磨（せっさたくま）する環境を整え、「東京発のコンテンツ産業」の育成を進める。

公募で選ばれた第１期生１０人は来年９月まで、最先端の設備を備えた同センター内の制作拠点「アトリエラボ」を利用し、「名刺代わり」となる作品制作に取り組む。この間、先端技術の活用法や起業のノウハウを学ぶ講義が行われるほか、投資家を招いて資金調達にもつなげる。

参加するアニメーターの石塚瑛介さん（２５）は「個人では用意できない新技術を扱えるチャンス。異なる分野のクリエイターと交流しながら、作品を世に生み出したい」と意気込んだ。