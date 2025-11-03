　韓国サッカー協会(JFA)は3日、11月の国際親善試合に臨む韓国代表メンバーを発表した。

　JリーグからはFC東京GKキム・スンギュと鹿島アントラーズDFキム・テヒョンが選出された。FC東京は11月の国際Aマッチウィーク中に天皇杯準決勝・FC町田ゼルビア戦を控えており、守護神の不在が確定。町田のFWオ・セフンは10月シリーズに続いて選外で、ルヴァンカップ決勝を欠場したサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンも選ばれなかった。

　韓国は今月14日にボリビアと、18日にガーナと対戦する。

　以下、韓国代表メンバー

▼GK

キム・スンギュ(FC東京/日本)

チョ・ヒョヌ(蔚山HD)

ソン・ボムグン(全北現代)

▼DF

キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)

チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)

イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)

パク・ジンソプ(全北現代)

キム・テヒョン(鹿島アントラーズ/日本)

キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

イ・ミョンジェ(大田ハナシチズン)

イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)

ソル・ヨンウ(レッドスター・ベオグラード/セルビア)

▼MF

ウォン・ドゥジェ(コルパカン/UAE)

ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)

イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)

イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)

イ・ガンイン(パリSG/フランス)

ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)

ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)

キム・ジンギュ(全北現代)

ヤン・ミンヒョク(ポーツマス/イングランド)

オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)

イ・ドンギョン(蔚山HD)

クォン・ヒョクギュ(ナント/フランス)

▼FW

ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)

オ・ヒョンギュ(ゲンク/ベルギー)

チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)