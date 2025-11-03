FC東京は守護神不在で天皇杯準決勝へ…韓国代表の11月メンバーが決定、Jリーグから2人選出
韓国サッカー協会(JFA)は3日、11月の国際親善試合に臨む韓国代表メンバーを発表した。
JリーグからはFC東京GKキム・スンギュと鹿島アントラーズDFキム・テヒョンが選出された。FC東京は11月の国際Aマッチウィーク中に天皇杯準決勝・FC町田ゼルビア戦を控えており、守護神の不在が確定。町田のFWオ・セフンは10月シリーズに続いて選外で、ルヴァンカップ決勝を欠場したサンフレッチェ広島のDFキム・ジュソンも選ばれなかった。
韓国は今月14日にボリビアと、18日にガーナと対戦する。
以下、韓国代表メンバー
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
パク・ジンソプ(全北現代)
キム・テヒョン(鹿島アントラーズ/日本)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
イ・ミョンジェ(大田ハナシチズン)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター・ベオグラード/セルビア)
▼MF
ウォン・ドゥジェ(コルパカン/UAE)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
キム・ジンギュ(全北現代)
ヤン・ミンヒョク(ポーツマス/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
イ・ドンギョン(蔚山HD)
クォン・ヒョクギュ(ナント/フランス)
▼FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ゲンク/ベルギー)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)
