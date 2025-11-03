[11.3 J3第34節](沖縄県陸)

※16:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 23 曽田一騎

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

DF 22 大和優槻

MF 13 岩本翔

MF 17 永長鷹虎

MF 58 志慶眞巧洋

FW 39 庵原篤人

FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 9 都倉賢

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 22 鈴木裕斗

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 79 齋藤恵太

FW 90 ピーター・ウタカ

監督

今矢直城