琉球vs栃木C スタメン発表
[11.3 J3第34節](沖縄県陸)
※16:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 23 曽田一騎
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 58 志慶眞巧洋
FW 39 庵原篤人
FW 47 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 9 都倉賢
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 79 齋藤恵太
FW 90 ピーター・ウタカ
監督
今矢直城
