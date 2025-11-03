乃木坂46、最新SINGLE「ビリヤニ」MV公開決定！瀬戸口心月と矢田萌華が会話するティザー映像も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月26日にリリースされる乃木坂46の40th SINGLE「ビリヤニ」のMVが11月6日24時（11月7日0時）に公開されることが決定した。同時に楽曲の先行配信もスタートする。

公開直前には『乃木坂工事中10周年記念生配信』の配信も決定

本情報は乃木坂46のオフィシャルSNSにて、突如公開となったティザー映像で告知されたもの。今作では2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華が表題曲がWセンターを務め、ティザー映像もふたりが会話をしているものとなっている。また、同日の公開直前には『乃木坂工事中10周年記念生配信』がYouTubeチャンネルで配信される。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「ビリヤニ」

■【画像】乃木坂46「ビリヤニ」ジャケット写真