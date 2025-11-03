格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」は3日、兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催。

第5試合で行われたライト級ワンマッチでは、RIZIN初出場のヌルハン・ズマガジー（カザフスタン）がPANCRASEライト級王者の雑賀“ヤン坊”達也を1ラウンド1分、ダースチョークで下し一本勝ちを収めた。

■カザフスタンの24歳がライト級戦線に急浮上

24歳の新星が衝撃のRIZINデビューだ。フェザー級で戦うカルシャガ・ダウトベックの同門として注目されたズマガジーは第1ラウンド、序盤からプレッシャーをかけ続け開始40秒で頭部に左ハイキックを炸裂させた。雑賀をケージに沈めると、一気に畳み込み鉄槌の連打からのダースチョークでタップアウト。わずか60秒ながら緩急のある高い総合力を発揮し、デビュー戦で初白星を飾った。試合前の戦績で10戦9勝（6KO、2SUB）とフィニッシュ率90%を誇るズマガジーはこの試合でも早期決着。24歳の新星は大きく咆哮し、“絶対王者”ホベルト・サトシ・ソウザが君臨するRIZINライト級戦線へと躍り出た。ファンからは「バケモンで草」「1分で打撃も極めもバカ強いの見せてくるのえぐい」「期待通りどころか期待以上の怪物」などと驚きと興奮の声が上がったほか、「サトシの相手がついに見つかったか」「“朗報” サトシの相手見つかる」など、現王者サトシとの対戦を期待する声が早くも上がっている。同大会は「ABEMA PPV」にて全試合生中継されている。