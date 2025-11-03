◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手をみんなうれしさで抱え上げました。

山本投手は4-4の9回、1アウト1、2塁のピンチでリリーフ登板。前日の第6戦は6回96球1失点で勝利投手となっており、異例の連投となりましたが、サヨナラの窮地をしのぎます。その後1点を勝ち越した延長11回は1、3塁のピンチを背負いましたが、併殺で死闘に決着。山本投手はワールドシリーズ4勝のうち3勝をあげる奮闘ぶりで、シリーズMVPに選ばれました。

試合が決した瞬間山本投手は雄たけびを上げ、バッテリーを組み勝ち越し弾を決めたウィル・スミス選手が駆け寄り、山本投手を高く持ち上げました。その後、もみくちゃにされ世界一連覇を仲間と共に喜びました。

さらに、シャンパンファイトでは大谷翔平選手、佐々木朗希投手との日本人トリオで記念撮影。佐々木投手がワールドシリーズ優勝トロフィーを抱える中、大谷選手はMVPの山本投手を抱え上げました。