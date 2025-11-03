MLBは日本時間3日、2025年のゴールドグラブ賞の受賞者を発表しました。

2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースからは、受賞者なし。前年に引き続いての受賞なしとなりました。10月時点に発表された各部門3名ずつのファイナリストには、遊撃手部門でムーキー・ベッツ選手、ユーティリティ部門でミゲル・ロハス選手の名前があがっていましたが、選出とはなりませんでした。ベッツ選手は2016年から5年連続で右翼手としてゴールドグラブを獲得。遊撃手として出場を重ねた今季の受賞とはなりませんでしたが、様々なポジションでの守備力の高さを見せています。

ファイナリスト発表時点で最多のランクインとなっていたカブスは、両リーグ最多となる3選手がゴールドグラブを獲得。攻守の躍動に加え、鈴木誠也選手との仲の良さでも注目を集めるPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が、中堅手での初受賞となりました。

連続での受賞となったのは、ガーディアンズのスティーブン・クワン選手。左翼手としてメジャールーキーイヤーから4年連続での受賞となりました。なお、イチロー氏はかつて10年連続でゴールドグラブ賞を獲得しています。

1957年から始まったMLBのゴールドグラブ賞。メジャーの監督とコーチによる投票と、セイバーメトリクスの守備指標によって受賞者が決定します。監督やコーチからの投票は、選考プロセスの75％を占めており、所属リーグ内の所属チーム以外の選手に投票できるものとなっています。

【2025年のMLB・ゴールドグラブ賞】

▼ナ・リーグ

【投手】

ローガン・ウェブ(ジャイアンツ・初受賞)

【捕手】

パトリック・ベイリー(ジャイアンツ・2年連続2度目)

【一塁手】

マット・オルソン(ブレーブス・6年ぶり3度目)

【二塁手】

ニコ・ホーナー(カブス・2年ぶり2度目)

【三塁手】

キブライアン・ヘイズ(パイレーツ/レッズ・2年ぶり2度目)

【遊撃手】

メイソン・ウィン(カージナルス・初受賞)

【左翼手】

イアン・ハップ(カブス・4年連続4度目)

【中堅手】

ピート・クロウ＝アームストロング(カブス・初受賞)

【右翼手】

フェルナンド・タティスJr.(パドレス・2年ぶり2度目)

【ユーティリティー】

ハビアー・サノーハ(マーリンズ・初受賞)

▼ア・リーグ【投手】マックス・フリード(ヤンキース・3年ぶり4度目)【捕手】ディロン・ディングラー(タイガース・初受賞)【一塁手】タイ・フランス(ツインズ/ブルージェイズ・初受賞)【二塁手】マーカス・セミエン(レンジャーズ・4年ぶり2度目)【三塁手】マイケル・ガルシア(ロイヤルズ・初受賞)【遊撃手】ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ・2年連続2度目)【左翼手】スティーブン・クワン(ガーディアンズ・4年連続4度目)【中堅手】セダン・ラファエラ(レッドソックス・初受賞)【右翼手】ウィルヤー・アブレイユ(レッドソックス・2年連続2度目)【ユーティリティー】マウリシオ・デュボン(アストロズ・2年ぶり2度目)