元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が3日、金曜日のコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ワールドシリーズ（WS）でMVPを獲得したドジャース・山本由伸投手の「恐ろしさを感じた」ポイントを明かした。

ドジャースは前日1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝いた。

第7戦のポイントして、9回1死一、二塁で山本が登板し死球を与え1死満塁に。そこでセカンドゴロとセンターフライでしのいだシーンについて取り上げた。

元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は「いや、見事でしたね」と称賛。「1アウト満塁で、サヨナラの場面ですよ。外野フライでタッチアップでもう終わりっていうところで、やっぱり低めへのコントロールがいいのでゴロを打たすのがうまいです。で、そこをしっかり投げ切れるか、投げ切れないかっていうところが大事なんですけども、やっぱコントロールいいですし、落ち着いていましたよね。だからこそ、ああいったプレーになったんです。でもセカンドもファインプレーでしたから、もういろんなものがいい形で噛み合わないと、こういったピンチって乗り越えられないんです。だからこれを乗り越えた時点で“（勝ちは）ちょっとあるな”みたいな感じになりましたね」と話した。

これに、長嶋も「ここがこの試合でいうとポイントですよね」としつつ「僕、ゲレーロJr.の最後のボール、まさかインハイ投げるとは思わなかった。その前打たれてるから。あそこ普通カーブですよ。でもね、やっぱインハイでいったっていう彼の、山本投手の強気、結果的に打たれたけど、やっぱり凄いなと思います。あれ打ったゲレーロJr.が凄いんですよ。あんなところ、普通は打てないですから。でもそれでも山本投手がやっぱりあそこのボールを1回試しておくんだ！っていうのも見られたし」とした。

さらに「11回裏、僕これが一番凄かったと思っているの。それは、バージャーの前にピッチングコーチが出てきて“フォアボールでいいよと。ランナー、ファースト空いてるから”っていうたぶん指示が出たと思うんですけど、この4球投げたボール、絶対打たれないところに投げているんですよ。凄く調子がいいバッターだったら、手出した時に凡打になるところを4球投げているんですよ。絶対打たれないっていうところを4球コントロールしてフォアボールにしたっていうところが、やっぱり山本投手の僕は恐ろしさを感じました。この疲労困ぱいの時に、このコントロールっていうのは凄いなって」と話した。

これに、五十嵐氏も「1点リードの場面。で、ランナー3塁なんです。で、フォアボール出すことによってサヨナラのランナーになってしまう。だからランナー出すリスクはあるんですけども、次のバッターがカーク。カークっていうのは足が速くないのでダブルプレーの可能性があるので、あえて勝負を避けたと思うんですよ。もちろん一茂さんのおっしゃってるように、際どいところに投げて手を出してくれてアウト取れればいいっていう思いはあったんですけども、山本投手がストレートのフォアボールって滅多にないんですよ。だからあえてストライクを取らなかった。その次のバッターと勝負するっていうところをイメージしながらのフォアボールだったと思うんで、この決断が良かった。これが甘く入ってしまったり勝負に行っていたらまたわからなかった。これをしっかり歩かせたことによって次のダブルプレーが生まれたので、その辺の読みとか、やっぱ最後投げ切れる能力っていうのは高いですね」と感心した。