いきものがかりが、自身初の主催フェスとなる＜超いきものがかりフェスデビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞と47都道府県ツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞の開催を発表した。

発表が行われたのは11月3日(月・祝)、26度目の結成日にあわせて生配信された『今日はいきものがかりの結成記念日！みんなに超ありがとうって伝えたくて！LIVE』にて。イベントの告知に加え、代表曲「ありがとう」を20％増しにアップデートしたという楽曲「超ありがとう」が2026年1月1日(木)に配信リリースされることも決定した。

＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞は、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間LaLa arena TOKYO-BAYで開催される。第1弾出演アーティストとして、いきものがかり、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacciの出演が決定。チケットに関しては本日から「いきものがかりオフィシャルファンクラブ『超1年2組』最速先行」の受付が開始されている。

また、2010年以来の開催となる全県ツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞は2026年4月18日(土)にいきものがかりの地元である・神奈川・厚木からスタートする。各公演の詳細は追って発表。こちらも本日から「いきものがかりオフィシャルファンクラブ『超1年2組』最速先行」のチケット受付が開始となった。

2026年1月1日(木)の配信リリースを発表した「超ありがとう」は、代表曲「ありがとう」の編曲を担当した本間昭光が再度アレンジを担当する。

以下、発表にあたってのメンバーコメントをお届けしよう。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

お陰さまで2026年3月に、我々いきものがかりはデビュー20周年を迎えます。楽曲やグループを愛してくださる皆さまのお陰です。本当にありがとうございます！

久々の全県ツアー、初のいきものがかり主催フェス、そして新曲のリリース。デビュー20周年を目一杯楽しんでいただけるように、自分達も思いっきり楽しんでいきたいと思います！

「超ありがとう」の気持ちを伝える20周年。一緒に楽しんでいきましょう！

いきものがかり 吉岡聖恵

デビュー20周年です。10周年を迎えるまでの10年より、20周年を迎えるまでの10年のほうが大変でした！！

よくがんばったと思うので、褒めてください！……と思っていたら、尊敬する大先輩から才能溢れる後輩バンドさんまで、優しくお祝いしてくれるフェスが決定しました。全県ツアーも決まりました。あと10年がんばるために全国にご挨拶にうかがいます！

「学生の頃から聞いていた」「そういえば、なぜか口ずさめるよね」「実家のお父さんの車のなかで流れてた」「え？今、二人なの？」

日本全国の皆さん、褒めるなら今です！！はい！そうです！！「いきものがたり」じゃなくて、「いきものがかり」です！

ありがとうございます！！よろしくお願いします！！

いきものがかり 水野良樹

◆ ◆ ◆

■＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 2026年3月14 日(土)・15日(日) LaLa arena TOKYO-BAY

開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり (両日)、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci他

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

※各アーティストの出演日程は後日発表

■＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! 〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝） ［群馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋賀］ 大津市民会館大ホール

10月03日（土） ［島根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝） ［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru

他順次発表 チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/

■「超ありがとう」 2026年1月1日(木) 配信スタート

詳細は後日発表

■「生きて、燦々」 2025年12月10日発売

2025年10月12日先行配信 配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48

予約リンク（お名前クレジット掲載キャンペーン）：https://erj.lnk.to/3Bfju9

予約リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7 ・完全生産限定盤 CD+BD+付属品

品番：ESCL-6155〜6157

価格：￥ 4,400(税込)

仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6158

価格：￥ 1,650(税込)

仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ) ▼収録内容

【CD】 曲順未定

生きて、燦々

生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-

生きて、燦々 -instrumental- 【Blu-ray】

生きて、燦々 MUSIC VIDE

生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes