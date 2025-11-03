¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¹âÌÚ»°»ÍÏº¡¡¶¹¿´¾É¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç³ëÀ¾½ã¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍÛ¸þ¤«¤éÇòÀ±¡Öº£Æü¤¬²¶¤Î£³£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤À¡ª¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢¶¹¿´¾É¤ò¤ï¤º¤é¤Ã¤ÆºòÇ¯£··î¤«¤éÌµ´ü¸ÂµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚ»°»ÍÏº¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬Éüµ¢ÀïÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¡¢à¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá³ëÀ¾½ã¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍÛ¸þ¡Ê£²£±¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¹âÌÚ¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢ÆùÃÆÀï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
¡¡£¸·î¤Ë£Ä£Ä£Ô¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÍÛ¸þ¤â¡Ö½é¾¡Íø¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Áµ¤¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¹âÌÚ¤¬¥Æ¥¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÍÛ¸þ¤«¤é¥¿¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢Éüµ¢Àï¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹âÌÚ¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Î»ÍÊý¤ØÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÌµ»ö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢º£Æü¤¬²¶¤Î£³£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤ÇÍÛ¸þ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é£Ä£Ä£Ô¤¬¹¥¤¤Ç¡Ø¾Íè¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é£Ä£Ä£Ô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¼Â¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤ò¼«Ê¬¤Î£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë»î¹ç¤ËÁª¤ó¤À¤ï¤±¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸þ¾å¿´¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Îº£¸å¤Î½Ð¾ìÍ½Äê¤Ï¡¢Ì¤Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö²¶¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼À¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼°é¤Á¤À¤«¤é¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å»öÃµ¤µ¤Ê¤¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÃµ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î²¶¤ÎÀ¸¤¾ì½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£