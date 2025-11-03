¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÀ»µ²ËâII¡¢¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼Î¨¤¤¤ëDamian Hamada¡Çs Creatures¤È¤Î¡ãÀ¤³¦Ëâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä³«±é
ËâÎñ27Ç¯¡Ê¡Ç25¡Ë11·î2Æü¡¢Ä¹ºê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãÃÏµåËâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä¡£À»µ²Ëâ¶¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¹ö¤ÎÂçËâ²¦¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼Î¨¤¤¤ëDamian Hamada¡Çs Creatures¡ÊD.H.C.¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤½¤ÎÌë¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸½¼Â¤È°Û³¦¤Î¶³¦¤¬ÍÏ¤±½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø¼°¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¡ãÃÏµåËâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä¼Ì¿¿
°ÅÅ¾¤·¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤ÎÃæ¤«¤éÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖD¡ªH¡ªC¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤òÆÍ¤È´¤±¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤ÎÀ¼¤Î¤¦¤Í¤ê¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Áñ¸·¤Ê¡ØÀ»±Ó¡Ù¡ÊSE¡Ë¤Ë¡ÈÃÏµåËâ³¦²½·×²èÆÃÊÌ¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¬Î®¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë²ñ¾ì¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë»Ï¤Þ¤ëËâ³¦»Ë¤Î°ìÂç¥¤¥ô¥§¥ó¥È¤Ø¤Î¶½Ê³¤ÇÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡£°Ç¤Î±ü¤«¤é¸÷¤¬Þú¤ß¡¢²þçÇ¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û±ü¹â¤¯¤Ë¤¢¤ë¶ÌºÂ¤ËÄÃºÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÅ²¼¤Ë²þçÇ¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬ìî¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î¥·¥¨¥ë¤¬¡¢ÊÅ²¼¤´°¦ÍÑ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤ÎÉð´ï(¥®¥¿¡¼)¤òÊÅ²¼¤Ø¡¦¡¦¡¦¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÃå¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
KAZAMI¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¡ÊDrums¡Ë¤Î¹ç¿Þ¤¬¶Á¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£±Ô¤¯ÀÚ¤êÎö¤¯°ì·â¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿³È½¤ÎÆü¡×¤½¤·¤Æ¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿D.H.C.ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBabel¡×¤Ï¡¢¡È½ø¾Ï¤ÎÍò¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡õ±éÁÕÎÏ¶¦¤Ë¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤ËÁª¤Ð¤ì²þé¶¿Í´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Å¸ü¤Ê¹ÝÅ´¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢½é¤á¤ÆD.H.C.¤òÂÎ¸³¤·¤¿À»µ²Ëâ¶¿®Êô¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î¿ÈÂÎ¤ò¡¢¸Þ´¶¤òÄ¾ÀÜ¿Ì¤ï¤»¤ë¡£
ÃæÈ×¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤¬¡¢À»µ²Ëâ¶¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëKAMISORI SYUTO¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¼¡¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï6·î6Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö666¡×¡£ÊÅ²¼¤¬¸ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¿À¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¶ìÇº¤ÈÈ¿µÕ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö666¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ï¡ÈRock Rock Rock¡É¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤ò¤â³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¡£ÅÜ¹æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖRock¡ª Rock¡ª Rock¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢²»¤ÈÀ¼¤È¸÷¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÆÝ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ã¯¤â¤¬·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¶«¤Ó¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿KAMISORI SYUTO¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖEternal Sinner¡×¤ÇD.H.C.¤Î²»³ÚÀ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¸«¤»¡¢¼¡¤ËÈäÏª¤·¤¿¡ÖÅ·¶õ¤ÎÊüÏ²¿À¡×¤Ç¤Ï¡¢½ãÅÙ100¡ó¤ÎÍÍ¼°Èþ¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤Ç½±¤¦Èþ¤·¤²»¤Î¹¿¿å¤¬Ä°¤¯¼Ô¤Î°Õ¼±¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ®Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÖÍò¤¬µÖ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¶õµ¤¤¬¤µ¤é¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¡£RENO¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¤È¥¢¥Ã¥¯¥¹KAZUMA¤¬º¸±¦¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¾è¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¸òºø¤·¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤â¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¥È¥ê¥×¥ë¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¶õ´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤È¡¢¥ê¥ê¥¹°ì¥ÎÀ¥¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¡¢KAZAMI¥¯¥í¥¦¥ê¡¼¤¬ÍÑ¤¤¤ë¥Á¥¿¥óÀ½¤Î¥É¥é¥à¤¬¡¢½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤È¤È¤â¤ËÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²»¤È¤Ê¤ê¾²¤òÅÁ¤¦¡£´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤¬ºÆ¤ÓÇúÈ¯¤·¡¢²ñ¾ìÃæ±û¤Ø¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Íª¡¹¤ÈÊâ¤¡¢¤³¤¦¤·¤ÆD.H.C.¤Î¥é¥¤¥ô¤ÏÂçÇ®¶¸¤ÎÃæ½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢D.H.C.¤Ï11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÂèVIÂçÀ»Åµ(¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î)¡Ø¿·À¤³¦ÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ø°¦¤È»¦Ù¤¤ÎÎØÉñ¶Ê(¥í¥ó¥É)¡Ù¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤½¤·¤ÆÆ±Æü21»þ¤«¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÅÅ¾¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËºÆ¤ÓÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¡£´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¡¢¤â¤Ï¤äÀ»µ²ËâII¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢±Ç²è¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤«¤é¡È»°Âç²ø½ÃÃÏµåºÇÂç¤Î·èÀï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡É¤ÎSE¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÀ»µ²ËâII¤¬Ä¹ºê¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤òÉ½¤·¤¿¤Î¤À¡£¡ÖÁÏÀ¤µª¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë²»¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌµÅ¨¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£ÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹åÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë´½¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤À¤±¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¶õµ¤¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ØÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¡Ù¡¦À»µ²ËâII¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
²Î¾§1¶ÊÌÜ¤Î¡ÖLOVE LETTER FROM A DEAD END¡×¤«¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÇ®¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¡£ÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î²»¤¬¶»¤ò·â¤Á¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÀ¼¤¬¤Þ¤ë¤ÇÎµ´¬¤Î¤´¤È¤¯²ñ¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£´ÑµÒ¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò·Ç¤²¡¢Á´¿È¤Ç¤½¤Î²»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£Ä¹ºê¤ÎÌë¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê½Å¸ü¤µ¤È¼ÀÁö´¶¤ò¤Þ¤È¤¦À¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£¡¡Â³¤¯¡ÖMasquerade¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê²»¿§¤È¿Í¤Î¿´¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤È¤È¤â¤ËÍÅ±ð¤Ê¶õµ¤¤ò¤«¤¤¿¤Æ¡¢Â³¤¤¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿¡ÖÏ·³²¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÏÎý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ã¤·¤¯¤âÄË²÷¤Ê±éÁÕ¤¬ßÚÎö¡£³Õ²¼¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿²Î¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¹ºê¤Î¿®Êô¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤¤¤È³åºÓ¤ÇÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
Ì¾¶Ê¡Ö¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é¡×¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤äÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¹È¶Ì¡É¤Î¥¤¥Ë¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ä¹ºê¤ÎÌë¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤ÎÇØ¤ò²¡¤·Â³¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¤³¤³¤ÇKAMISORI SYUTO¤ÎÃ»¤¤¥Ô¥¢¥Î¡¦¥½¥í¡¢¶Ê¤Ï²¿¤ÈÌ¾¶Ê¡ÖTeenage Dream¡×¡£´Ñ½°¤Ï°ìµ¤¤Ë¶¿½¥¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ª¤½¤·¤ÆÂ³¤¤¤ÆÈþ¤·¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖBAD Again ¡ÁÈþ¤·¤È¿µÕ¡Á¡×¡¢É®¼Ô¤âÂ©¤ò°û¤à¡£¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤ÎÀ¼¤¬Á¡ºÙ¤Ë¡¢¤ä¤¬¤Æ¹·ÍÈ¤·¡¢Å·¤Ø¤È¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¿®Êô¼Ô¤Ê¤é¤º¤È¤â¿´¤¬¿Ì¤¨¡¢ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£·ã¤·¤µ¤È¤¿¤ª¤ä¤«¤µ¡¢¤³¤ÎÇØÈ¿¤¹¤ë·Ê¿§¤ò¤âÁà¤ë¡ØÂ¿ÍÍ¼°¡Ù¤â¤Þ¤¿À»µ²Ëâ¶¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£
Â³¤¯ºÇ¿·EP¾®¶µÅµ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖKiss U Dead or Alive¡×¤Ç¤Ï¥¼¥Î¥óÀÐÀîÏÂ¾°¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¤Î¥É¥é¥¤¥ô´¶°î¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¤¬¶¯Îõ¤Ë¶Á¤¤¦¤Í¤ê¡¢ÃÏ¤òÇç¤¦ÍÍ¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¸Åº£ÌµÁÐ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤Î¤ËÅ¯³ØÅª¤Ê²Î¤ÎÍ»¹ç¤³¤½¡¢¸½Ìò¡¦À»µ²ËâII¤Î¿¿¹üÄº¡¢²»³ÚÀ¤Î¿¶¤êÉý¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¦¤Í¤ê¤ËÉº¤¦´Ñ½°¤Ë¡¢ºÇ¿·Âç¶µÅµ¤ÎÌÀ²÷¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡ÖNext Is The Best!¡×¤¬µÞ½±¡¢ËÜÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤Ë¥³¥¢¤Ê¿®Êô¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¿¤Á¤Þ¤ÁÇ®¶¸¤ÎÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð10Ëü61ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Î²ô¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤¬Íè¤¿¡£À»µ²Ëâ¶¤Î¥¼¥Ã¥¿¥¤´ÇÈÄ¶Ê¡ÖFire After Fire¡×¡£¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È´ÓÏ¿¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤É´Î¤òÈ´¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÍò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÊÔ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯--¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤À¡£¤â¤Ï¤äÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤ë¸ý¾å¤È¶¦¤Ë¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤½¤³¤Ø¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¤âÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡ªÊÅ²¼¤¬À»µ²Ëâ¶¤Î¹õ¥ß¥µ¤Ë¹çÎ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê²¿¤Èº£À¤µª½é¡ª ËâÎñ¸µ¡Ê1999¡ËÇ¯¤ÎÀ»µ²Ëâ¶ËÜ²ò»¶»þ°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡ª
¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¤¬¡¢¼«¿È¤¬ÁÏÀß¤·¤¿À»µ²ËâII¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤òDamian Hamada¡Çs Creatures¤Î¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤³¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡ª¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼¤ÏÀ»µ²ËâIIÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤ËËâ³¦¤Ëµ¢´Ô¤·¡¢¤½¤Î¸åÀ¤¤òÇ¦¤Ö²¾¤Î»Ñ¤Ç¹â¹»¤Î¿ô³Ø¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÀ»µ²ËâII¤ÎÃÏµåÀ¬Éþ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤Èº£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÊÅÁÅýÅª¡ØÁ°¸ý¾å¡Ù¤ò¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤ÎÎ¾Ì¾¤Ç¸ì¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª ¤³¤ì¤ÏÀ»µ²Ëâ¶»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¶²¤í¤·¤¯¤â²¿¸Î¤«¥³¥ß¥«¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤ÎÁ°¸ý¾å¡£¤³¤ì¤òÊÅ²¼¤¬°ú¤Ìá¤·¡¢ÊÅ²¼¼«¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ªÁ°¤â蠟¿Í·Á¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡Á¤¡¤¢¡ª¡×¤Î¶«¤Ó¡¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤í¤¦¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¡¦¥¤¥ó¥È¥í¤â¼«¤éÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ª ²ñ¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Á´¤Æ¤Î¼Ô¤¬ÍÆñ¤¯ÇÒÄ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö蠟¿Í·Á¤Î´Û¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈµÒ¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊÅ²¼¤Î¤´½êË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö°ËâÁÈ¶Ê¤è¤ê ½ø¶Ê¡Á¿´¤Î¶«¤Ó¡Á¡×¤ò´Ñ½°¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÂç¹ç¾§¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤âº£²ó¤Ïºî¶Ê¼Ô¤Î¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼Ä¾¡¹¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬D.H.C.¤Î²þçÇ¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤Î¡¢À»µ²Ëâ¶¤ÈD.H.C.¤ÎÎ¾¥Ð¥ó¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¡£¤½¤·¤ÆÀ»µ²ËâII»Ë¾å°íÆõ¤òÁè¤¦¶§°¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤Îºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖJack The Ripper¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¤È»×¤¤¤¤ä²Î»ì¤¬°ã¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÂç¶µÅµ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¾×Æ°»¦¿Í¼ÔRAY¡×¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î²Î»ì¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ´ÊÔÊÅ²¼ºî»ì¤Ë¤è¤ë¸¶¶Ê¤Î²Î»ì¡¢¶µÅµ²½¤ÎºÝ°Ëâ¶µ²ñ¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤¬ÊüÁ÷¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ìÊÑ¹¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥Ð¤¤¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¡ª¤½¤ì¤¬40Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥®¥°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¶²¤ë¤Ù¤·¡¢ÃÏµåËâ³¦²½·×²è¡ª
¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¡ÁRENO¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È¡Á¥¢¥Ã¥¯¥¹KAZUMA¡Á¥ë¡¼¥¯ä»»²ËÅ¡Á¥¸¥§¥¤¥ëÂç¶¶Âå´±¤È¤¤¤¦£µÌ¾¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¹ë²Ú¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬ßÚÎö¤·¡¢ÒöÓ¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¥·¥¨¥ë°Ë¼ËÆ²¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬¡¢2¥É¥é¥à¥¹¡¢2¥Ù¡¼¥¹¤Îµð´ä¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹Ëâ³¦¡×²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëþ¾ì¶½Ê³¤ÎÔ°ÔÆ¤ÎÃæ¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¹çÁÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¡ØIs Everything In Reverse?¡Á¢ö¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Î¤´È¯À¸Æü(ÃÂÀ¸Æü)¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åD.H.C.¤Î²þçÇ¿Í´Ö¤¿¤Á¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Á¡¢À»µ²Ëâ¶ÁÏ»Ï¼Ô¤Î¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤ò¾Î¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤¬ºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ»µ²Ëâ¶¥ß¥µ¶ÊÂèµÈÖ Ëâ²¦³®Àû¡×¤òÀ»µ²Ëâ¶¤Î¸½Ìò¹½À®°÷¤¬ÁÕ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¡¢¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼¤¬¸·¤«¤ËÉñÂæ¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏºÇÁá¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤ÏÎò»Ë¤Î1¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖEL DOLAD¡×¡£¥À¥ß¥¢¥óÊÅ²¼Ã¦Âà¸å¡¢Ä¹¤¯À»µ²Ëâ¶¿®Êô¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¶Ê¤À¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤òºÌ¤ë¤è¤¦¤ËÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¤ÎÞÕ¿È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²ñ¾ì¤ò´Ó¤¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò´¶Æ°¤È¶¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸÷¤Çµ±¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
Ä¹ºê¹ñºÝÊüÁ÷35¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ºê¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤¤¤¦Âç²ñ¾ì¤Ç¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤Î¿¿µÕ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë°Ëâ¤ÈËâ³¦¤Î»È¼Ô¤¿¤Á¤ò¾·¤³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ãÃÏµåËâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡©¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢À»µ²ËâII¤ÈD.H.C.¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿´ÑµÒ¤ä¡¢ÇÛ¿®¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³§¤òÈóÆü¾ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¼»÷Ëâ³¦ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹´¶°î¤ì¤ë¡ã¡ãÃÏµåËâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä¤ò³«ºÅ¤·¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ºê¹ñºÝÊüÁ÷¤Ï¡¢35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨°ìÂÁá¤¯Ëâ³¦²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î16Æü¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥«¥¤¥ôÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ä¿®¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¤Þ¤ÀÎò»Ë¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¸åÀ»µ²ËâII¤ÏËâÎñ27Ç¯(¡Ç25)11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡ä¤Ë½Ð±é¤·¡¢11·î24Æü(·î)¡¡Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¢11·î30Æü(Æü) ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤ÆÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¡´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¡¡Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF SEASON ONE¡ä FINAL¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãÃÏµåËâ³¦²½·×²è Âè¶¾Ï¡ä
¢£Damian Hamada¡Çs Creatures
M0.À»±Ó(SE)
M1.¿³È½¤ÎÆü
M2.Babel
M3.666
M4.Eternal Sinner
M5.Å·¶õ¤ÎÊüÏ²¿À
M6.Íò¤¬µÖ
¢£À»µ²Ëâ¶
M0.»°Âç²ø½ÃÃÏµåºÇÂç¤Î·èÀï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÊSE¡Ë
M1.À»µ²Ëâ¶¥ß¥µ¶ÊÂè¶ÈÖ ÁÏÀ¤µª
M2.LOVE LETTER FROM A DEAD END
M3.Masquerade
M4.⽼³²¥í¥Ã¥¯
M5.¥¢¥À¥à¤ÎÎÓ¸é
M6.Teenage Dream¡ÊKAMISORI SYUTO solo¡Ë
M7.BAD AGAIN ~Èþ¤·¤È¿µÕ¡Á
M8.Kiss U Dead Or Alive
M9.Next Is The Best!
M10.Fire After Fire
ENCORE
EC1.蠟⼈·Á¤Î´Û (c/w ¥À¥ß¥¢¥óÉÍÅÄÊÅ²¼)
EC2.°ËâÁÈ¶Ê¤è¤ê ½ø¶Ê¡Á¿´¤Î¶«¤Ó¡Á¡ÊÆ±¾å¡Ë¡¡
EC3.¾×Æ°»¦¿Í¼Ô RAY (c/w D.H.C.)
EC4.À»µ²Ëâ¶¥ß¥µ¶ÊÂèµÈÖ Ëâ²¦³®Àû
EC5.EL DORADO
¢£Damian Hamada¡Çs CreaturesÂçÀ»Åµ¾ðÊó
¢£11/12¡Ø°¦¤È»¦Ù¤¤ÎÎØÉñ¶Ê(¥í¥ó¥É)¡Ù
Pre-add/Pre-save(»öÁ°ÅÐÏ¿)
https://dhc.lnk.to/bKkqXY
¢£¡Ø¿·À¤³¦ÌÛ¼¨Ï¿¡Ù
È¯ÇäÆü¡§ËâÎñ27(¡Ç25)Ç¯11·î19Æü(¿å)
iTunes¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡Ê11/12¤è¤ê³«»Ï¡Ë
https://DHC.lnk.to/senXU2/itunes
ÉÊÈÖ¡§BVCL-1496
²Á³Ê¡§¡ï3,300 (ÀÇ¹þ) /¡ï3,000 (ÀÇÈ´)
¡Ø¿·À¤³¦ÌÛ¼¨Ï¿¡Ù
1.Å·¹ñ¤ËÀ³¤à°Ëâ¤Ø
2.Ëþ·î¤¬ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë»þ
3.Labyrinthos for Frozen Hearts
4.Sending the Bible to Hell
5.Ëâ²¦âÔÁÛ¶Ê
6.£¶£¶£¶
7.Cocytus¡¡
8.°¦¤È»¦Ù¤¤ÎÎØÉñ¶Ê¡Ê¥í¥ó¥É¡Ë
9.Omen from Pandemonium
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://DHC.lnk.to/8eRK69
¢£¡ãDamian Hamada¡Çs Creatures¡ÁNeo Apocalypse Tour¡Á¡ä
1·î11Æü(Æü)Ê¡²¬¸©¡§DRUM Be-1
1·î12Æü(·î)¹Åç¸©¡§¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Ã¥Á
1·î17Æü(ÅÚ)ÂçºåÉÜ¡§¿´ºØ¶¶SUN¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)°¦ÃÎ¸©¡§Ì¾¸Å²°ell.FITS ALL
1·î24Æü(ÅÚ)µÜ¾ë¸©¡§ÀçÂæMACANA
2·î1Æü(Æü)ÅìµþÅÔ¡§Shibuya WWWX
¡ÖDamian Hamada¡Çs Creatures¡ÁNeo Apocalypse Tour¡Á¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://x.com/d_h_c_staff/status/1981284958464512451?s=46&t=PQnn-7ZcB0mW-5xoVd6w5g
¢£À»µ²Ëâ¶È¯ÉÛ¾ðÊó
¢£¿·ÉèÂç¶µÅµ¡ØSeason ¶¡Ù
È¯ÉÛÃæ¡ª(È¯ÇäÃæ)
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×:Âç¶µÅµ(CD)³èÆ°³¨´¬¶µÅµ(Blu-ray)ÉÕ²Á³Ê:6,666±ß(ÀÇ¹þ)/ÉÊÈÖ:BVCL-1473¡Á4
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×:Âç¶µÅµ(CD)³èÆ°³¨´¬¶µÅµ(DVD)ÉÕ¡¡¡¡²Á³Ê:6,666±ß(ÀÇ¹þ)/ÉÊÈÖ:BVCL-1475¡Á6
¡¦ÄÌ¾ïÈ×:Âç¶µÅµ(CD) / ²Á³Ê:£´,950±ß(ÀÇ¹þ) ÉÊÈÖ:BVCL-1477
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://VA.lnk.to/eKDCPL
¢£À»µ²ËâIIÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¡´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë¡¡Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF SEASON ONE¡×¡äFINAL
ËâÎñ27Ç¯(¡Ç25)11·î24Æü(·î)¡¡Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
ËâÎñ27Ç¯(¡Ç25)11·î30Æü(Æü) ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.seikima-ii.com/feature/blackmass
¢£WOWOWÆÃÈÖ¡Ø3¥«·îÏ¢Â³¡ªÀ»µ²Ëâ¶ÆÃ½¸¡Ù
¢§¡ãÀ¸Ãæ·Ñ¡ªÀ»µ²Ëâ¶ ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯ ´ü´Ö¸ÂÄêºÆ½¸·ë Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE END OF SEASON ONE¡×FINAL¡ä
11·î30Æü(Æü)¸á¸å5:30¡Á
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
2025Ç¯4·î¡Á8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE END OF SEASON ONE¡ä¡£ÃÏµå¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿À»µ²ËâII¤Î´ü´Ö¸ÂÄêºÆ·ë½¸¤Ë¤è¤ë¡ãÂç¹õ¥ß¥µ¥Ä¥¢¡¼¡ä¤è¤êFINAL¤È´§¤µ¤ì¤¿11·î30Æü¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î30Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§ºë¶Ì¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢§¡ãÀ»µ²Ëâ¶ VS BABYMETAL °Ëâ¤¬Íè¤¿¤ê¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤ë¡ä
▶Áø¶ø-Encounter-¡¡12·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
▶¾×·â-Impact-¡¡2026Ç¯1·îÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢¨³ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
Å¨¤«Ì£Êý¤«¡¢À»µ²ËâII¤ÈBABYMETAL¤¬»óÍº¤ò·è¤¹¤Ù¤¯Âç·ãÆÍ¡£¸½À¤ºÇ¶§¤ÎÁø¶ø¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ2DAYS¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò2¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
½Ð±é¡§À»µ²Ëâ¶¡¢BABYMETAL
¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯8·î30Æü¡¢31Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¡K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À»µ²ËâII ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Damian Hamada¡Çs Creatures ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È