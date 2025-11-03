歌手の倉木麻衣の全国ツアー「Ｍａｉ Ｋｕｒａｋｉ Ｌｉｖｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ ２０２５ リラック素〜Ｗｈａｔ ａ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｗｏｒｌｄ〜」が２日、愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館 フォレストホールでスタートした。

「ストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」というメッセージを「リラック素」というタイトルに込め、細部に渡り倉木自身がこだわったツアー。「癒し」の観点から練られたセットリストには、新曲「リラック素〜Ｗｈａｔ ａ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｗｏｒｌｄ〜」のほか、「Ｓｅｃｒｅｔ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」「渡月橋 〜君 想ふ〜」などバラエティーに富んだ楽曲が並んだ。

昨年の２５周年記念ライブでは９変化の衣装で色とりどりの楽曲を届けたが、今ツアーではブロックごとに届けたいメッセージに合わせた衣装を披露。アンコールで「今日はみんなと一緒にリラックスできて幸せでした。これからもリラック素〜Ｗｈａｔ ａ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｗｏｒｌｄ〜していきましょう！」とメッセージ。「この雰囲気を次のライブ公演に繋いでいきます！」と思いを込めた。

同ツアーは名古屋公演を終えて、福岡、仙台、大阪、そして１２月１３日の東京国際フォーラムホールＡでファイナルを迎える。倉木は１２月１０日にＢ面ベストアルバム「Ｍａｉ Ｋｕｒａｋｉ Ｂ‐Ｓｉｄｅ ＢＥＳＴ 〜Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｏｕｒ ｌｉｆｅ〜」をリリース予定。充実の２０２５年の締めくくりになりそうだ。