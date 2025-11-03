全国ツアーの初日を迎えた倉木麻衣

　歌手の倉木麻衣の全国ツアー「Ｍａｉ　Ｋｕｒａｋｉ　Ｌｉｖｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２０２５　リラック素〜Ｗｈａｔ　ａ　ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ〜」が２日、愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館　フォレストホールでスタートした。

　「ストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」というメッセージを「リラック素」というタイトルに込め、細部に渡り倉木自身がこだわったツアー。「癒し」の観点から練られたセットリストには、新曲「リラック素〜Ｗｈａｔ　ａ　ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ〜」のほか、「Ｓｅｃｒｅｔ　ｏｆ　ｍｙ　ｈｅａｒｔ」「渡月橋　〜君　想ふ〜」などバラエティーに富んだ楽曲が並んだ。

　昨年の２５周年記念ライブでは９変化の衣装で色とりどりの楽曲を届けたが、今ツアーではブロックごとに届けたいメッセージに合わせた衣装を披露。アンコールで「今日はみんなと一緒にリラックスできて幸せでした。これからもリラック素〜Ｗｈａｔ　ａ　ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ〜していきましょう！」とメッセージ。「この雰囲気を次のライブ公演に繋いでいきます！」と思いを込めた。

　同ツアーは名古屋公演を終えて、福岡、仙台、大阪、そして１２月１３日の東京国際フォーラムホールＡでファイナルを迎える。倉木は１２月１０日にＢ面ベストアルバム「Ｍａｉ　Ｋｕｒａｋｉ　Ｂ‐Ｓｉｄｅ　ＢＥＳＴ　〜Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｏｕｒ　ｌｉｆｅ〜」をリリース予定。充実の２０２５年の締めくくりになりそうだ。