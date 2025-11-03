º£Æü3Æü¤Ï´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¶õµ¤¥«¥é¥«¥é¡¡¤ªÈ©¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤òÆþÇ°¤Ë¡¡4Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¶õµ¤´¥Áç
º£Æü3Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¡£´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤¬30%¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£Æü3Æü¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¹¤ëÃÏ°è¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÈ©¤ä¹¢¤Î¥±¥¢¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü3Æü¤Ï´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¶õµ¤¥«¥é¥«¥é
º£Æü3Æü¤Ï¡¢ËÌ¤è¤ê¤Îµ¨ÀáÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»³¤ò±Û¤¨¤Æ´¥¤¤¤¿É÷¤¬¿á¤²¼¤ê¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢Àîº¬ËÜÄ®(ÀÅ²¬)¤Ç21%¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç24%¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤äÅì³¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï30%Ì¤Ëþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¡¢¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤¬33%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü4Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à
ÌÀÆü4Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤ß¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢º£Æü3Æü¤è¤ê¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½£¤ä»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¼¾ÅÙ¤¬40%¤ò²¼²ó¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü4Æü¤Ï¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç¤È¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¡¢¤ªÈ©¤ä¹¢¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£