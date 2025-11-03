李在明（イ・ジェミョン）大統領が訪韓した中国の習近平国家主席に慶州（キョンジュ）の皇南（ファンナム）パンを贈ったことについて、祖国革新党の曹国（チョ・グク）非常対策委員長が「賢い選択だった」と評価した。

曹委員長は2日、フェイスブックで「李在明大統領がトランプ米大統領に新羅の金色の王冠を贈ったこと比べて、習近平主席に皇南パンを贈ったことはそれほど話題にならなかったようだ」とし、このように明らかにした。

続いて「皇南パンは慶州皇南洞、昔の地名の皇村にちなんでいる。ここには皇帝の皇という字が入る」とし「私の考えでは、習主席または中国人がこの皇の字を見ることを予想して選択したのではないかと思う」とコメントした。

さらに「もちろん慶州を訪問する中国人観光客の皇南パン購買を促進する効果も狙ったはず」とし「賢い選択！」と伝えた。曹委員長は「慶州に行けば必ず皇南パンをいくつも買うが、餡がたくさん入っているので冷凍室に入れておいて長く食べる」と紹介した。

李大統領は先月31日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するため訪問した習主席に対し「慶州の味を楽しんでほしい」というメッセージとともに慶州の名物「皇南パン」を風呂敷に包装して伝達した。中国側代表団にも皇南パン200箱を送った。習主席は李大統領に「皇南パンはおいしい」として感謝の意を表したと、大統領室の姜由腊（カン・ユジョン）報道官が伝えた。