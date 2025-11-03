アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が開かれた慶州（キョンジュ）で、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長から「お小遣い」をもらったというカフェ店員の投稿が話題を集めている。

APEC期間中、慶州市のハンファリゾート内カフェで勤務していたというAさんは、11月1日、ソーシャルメディア（SNS）「スレッズ」に「特別な経験をたくさんしたけれど、その中でも一番うれしかったのは李在鎔会長との出会い」と書き込み、複数の「認証ショット」を掲載した。写真には、コーヒーを手にする李会長とAさんが一緒に写った場面や、Aさんが5万ウォン札（約5400円）を手に持っている様子などが収められている。

Aさんによると、この日「イディヤコーヒー」の店舗で働いていたところ、通りかかった李会長を見つけ、コーヒーを1杯手渡したという。李会長はコーヒーを受け取り、感謝の言葉を述べた後、歩き去った。

Aさんは「李在鎔会長の名前を呼んでコーヒーを渡したところ、（コーヒーを受け取った会長が）あいさつをして去ったあと、もう一度戻ってきて5万ウォンを手渡した」とし、「格好よくて、ハンサムで、しかもジェントルな（李在鎔）会長」と投稿した。さらに「受け取ったお小遣いは額に入れて家宝として受け継ぐ」と付け加えた。

この投稿は1日時点で43万回以上の閲覧数を記録し、1万人以上が「いいね」を押した。

あるネットユーザーが「サムスン電子の最高経営者（CEO）が財布ではなくズボンのポケットからお金を出したのか」と尋ねると、Aさんは「そうだ。庶民のおじさんのようだった」と答えた。また別のネットユーザーが「この投稿はサムスンのスマホで書いたものか」と聞くと、Aさんは「私はサムスンのスマホしか使わない」と答え、笑いを誘った。さらに「5億ウォンの価値を持つ5万ウォンだ」と羨望を表すコメントも寄せられた。

Aさんは翌日の2日には、額に入れた5万ウォン札の「認証ショット」を追加で投稿した。Aさんは「自分のストーリーがこんなに大きな関心を集めるとは本当に思わなかった」とし、「不思議で、一生忘れられない経験だ」と述べた。

李会長は10月29日、慶州で開かれたAPEC最高経営者（CEO）サミットの開会式に出席した。翌日にはエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営者（CEO）、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長と共に「カンブチキン」で「チメク（チキンとビール）会合」を行い、話題となった。