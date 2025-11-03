¸µ¤¢¤¤¤Î¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°¦¸¤¤Î¥®¥×¥¹Â´¶È¤òÊó¹ð¤â¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¡ÖÂ¤¬±ê¾Éµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥Ò¥Ç¡É¤³¤Èº£ß·Å°ÃË¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¸Ô´ØÀá¤òÃ¦±±¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤Î¥®¥×¥¹¤¬³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌî³°¥×¡¼¥ë¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤êÅÀÅ©¤¹¤ë¥Ò¥Ç
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ò¥Ç¤Ï¡Ö¥®¥×¥¹¤ò³°¤·¤ËÉÂ±¡¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢°¦¸¤¡Ö¤¯¤¦¤µ¤ó¡×¤òÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦³°¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í??ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇºÆÈ¯¤·¤¿¤é¤â¤¦¼ê½Ñ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ê¿´¶¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÌµ»ö¤Ë¥®¥×¥¹Â´¶È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¡¢°¦¸¤¤Î¥®¥×¥¹¤¬³°¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡ÖÊñÂÓ¤ÇÂ¤¬±ê¾Éµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢½Ã°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢2½µ´Ö¥®¥×¥¹À¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¯¤¦¤µ¤ó¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È°¦¸¤¤òÏ«¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËü¤¬°ìºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ì¤Ð¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦À¸³è´Ä¶¤â¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£