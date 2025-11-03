お笑い芸人、おばたのお兄さん（37）が3日までに自身のブログを更新。仕事を断っている理由を打ち明けた。

おばたのお兄さんは「金曜日から 北九州→宮崎→長崎→福岡 そして明日は札幌でお仕事!お仕事を頂けることは大変ありがたいです 前述したように、金曜日から九州を飛び回っていたので当然泊まりでした!博多を拠点にして二泊」と多忙な様子をつづった。

さらに「親バカなもんで、とにかく息子と会いたくなるんです 1日会わないだけでも嫌なのに、今回は2泊で」と妻のフジテレビ山崎夕貴アナウンサー（38）と長男のショットを投稿した。

さらに「これ『こどもに会えない!』もそうなんだけどつまりは妻のワンオペ時間も増えるわけで、、、うちは夫婦共働きだから、妻は仕事に加え家事育児全てをその間ひとりでやることになるから息抜きは出来なくなる」と自身らの現状を明かし「そんなことを最近泊まり仕事の時によく思うんだけど、さらにさらにありがたいことに色んなお仕事の依頼が来るんですね!それこそ地方や遠方に長期間泊まり必須になる仕事など」と明かした。

続けて「で、自分の『息子との時間を大切にしたい!』という思いや『妻に負担がかかり過ぎる』など（妻もやりたい仕事はあるわけで、それを断らなきゃいけなくなる）ことから、お仕事をお断りしてしまうこともあるんです」と告白した。

また「もちろん仕事をお断りするというのはその先に誰かに迷惑がかかっているかもしれないけど 自分の人生のハンドルは自分で握るようにしないと、何か悪い方向に行った時に他人のせいにしてしまいかねないからね」と結論付けた。