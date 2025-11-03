料理研究家・桜井奈々、旅行先での景色に感動「絶景すぎる」

料理研究家の桜井奈々が2日に自身のアメブロを更新。旅行先でのグルメや絶景を満喫したことを報告した。

この日、桜井は「絶景すぎる朝」というタイトルでブログを更新し、ホテルのレストランからの景色の写真とともに朝食を紹介。食後にはテラスで山を眺めたといい「絶景すぎる 気持ち良すぎる 体内浄化完了」と心身ともにリフレッシュした様子をみせ「いやー。一泊で帰りたくない」と名残惜しそうにつづった。

続けて更新したブログではドライブや買い物、観光を楽しんだことを明かし、きのこ汁やいわな、五平餅など数々のグルメを堪能したことを写真とともに紹介。「ずっと食べてるな」といったところ、店の主人から「旅行なんだからなんにも考えないで食べたいもの食べて楽しみなさい」と言われたといい「納得！！」とコメントした。

さらに続けて更新したブログでは、帰路が渋滞していたため「早々に横川SA」に立ち寄ったことを報告。夕食には「峠の釜めし」を選んだことを明かし「皆様何から食べます？！」と読者に問いかけ自身の食べ方のこだわりを披露した。

最後に、渋滞を避けるため「あきらめて下道で帰ってます」とつづった。