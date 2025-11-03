６歳からリバプール在籍→今夏マドリー移籍のスターが早速アンフィールド帰還！ 心境は？ 話をした元同僚３人は？ 新天地同僚への感謝も「彼は素晴らしい」
トレント・アレクサンダー＝アーノルドが、早くもアンフィールドに戻ってくる。
27歳のイングランド代表DFは、今夏に６歳から在籍していたリバプールを離れ、レアル・マドリーに移籍。ワンクラブマンとしてのキャリアに終止符を打ったなか、現地11月４日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で早速、古巣対戦が実現する。舞台は思い出が詰まった、かつての本拠地アンフィールドだ。
英公共放送『BBC』によれば、リバプールで生まれ育ったスターは、凱旋を前に『Amazon Prime』のインタビューに対応。「何があっても、リバプールに対する僕の気持ちは変わらない。一生忘れられない思い出をそこで作った」と生涯不変の想いを語った。
「僕はこのクラブをいつまでも愛し続ける。これからもずっとこのクラブのファンだ。リバプールが与えてくれた機会には常に感謝し、一緒に達成した全てのことは、僕の中で永遠に生き続ける」
古巣相手に得点してもセレブレーションはしないと伝えたマドリーの右SBはまた、CLの組合せが確定した際、元チームメイトと連絡を取ったと明かした。
「ロボ（アンドリュー・ロバートソン）、モー（モハメド・サラー）、イブ（イブライマ・コナテ）と話した。彼らはただ笑っていたよ。皆、こうなると知っていたと思う。僕らは感情を脇に置いて、できる限り最高のフットボールをするつもりだ」
新天地にはイングランド代表のチームメイト、ジュード・ベリンガムがいる。初の海外生活において、同胞の存在は非常に大きいようだ。
「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい友人だ。ここに、もう１人イングランド人がいるのは良いことだ。僕らはお互いをよく理解し、よく知っている。彼は僕の適応をとても容易にしてくれた」
アレクサンダー＝アーノルドは、９月16日のCLマルセイユ戦で負ったハムストリングの負傷から回復し、つい最近チームに復帰したばかり。リバプール戦ではベンチスタートとなる可能性が高いが、他でもないアンフィールドで元気な姿を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
27歳のイングランド代表DFは、今夏に６歳から在籍していたリバプールを離れ、レアル・マドリーに移籍。ワンクラブマンとしてのキャリアに終止符を打ったなか、現地11月４日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第４節で早速、古巣対戦が実現する。舞台は思い出が詰まった、かつての本拠地アンフィールドだ。
「僕はこのクラブをいつまでも愛し続ける。これからもずっとこのクラブのファンだ。リバプールが与えてくれた機会には常に感謝し、一緒に達成した全てのことは、僕の中で永遠に生き続ける」
古巣相手に得点してもセレブレーションはしないと伝えたマドリーの右SBはまた、CLの組合せが確定した際、元チームメイトと連絡を取ったと明かした。
「ロボ（アンドリュー・ロバートソン）、モー（モハメド・サラー）、イブ（イブライマ・コナテ）と話した。彼らはただ笑っていたよ。皆、こうなると知っていたと思う。僕らは感情を脇に置いて、できる限り最高のフットボールをするつもりだ」
新天地にはイングランド代表のチームメイト、ジュード・ベリンガムがいる。初の海外生活において、同胞の存在は非常に大きいようだ。
「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしい友人だ。ここに、もう１人イングランド人がいるのは良いことだ。僕らはお互いをよく理解し、よく知っている。彼は僕の適応をとても容易にしてくれた」
アレクサンダー＝アーノルドは、９月16日のCLマルセイユ戦で負ったハムストリングの負傷から回復し、つい最近チームに復帰したばかり。リバプール戦ではベンチスタートとなる可能性が高いが、他でもないアンフィールドで元気な姿を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」