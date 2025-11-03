「パパ似てる〜」くみっきー、長女顔出しの家族ショットに反響！ 「理想の家族」「見ているだけで幸せ」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは11月3日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開しました。
【写真】くみっきー、夫＆2人の子どもと家族写真
コメントでは「おめでとうございます 幸せ溢れるファミリー」「素敵な笑顔に癒されました 理想の家族です」「パパ似てる〜」「見ているだけで幸せな気分になれます」「素敵すぎて涙がでてくる…」などの声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
「素敵すぎて涙がでてくる…」くみっきーさんは「こっちゃん1歳のお誕生日おめでとう」とつづり、11枚の写真を投稿。夫と長男、1歳の誕生日を迎えた長女との家族写真を公開しました。長男は顔を加工で隠していますが、長女は顔出しをしています。くっきりした目鼻立ちやかわいらしい笑顔など、とてもかわいらしい印象です。
家族で沖縄旅行へくみっきーさんは家族との幸せあふれる様子をInstagramでたびたび公開。1日には家族で沖縄旅行を満喫する動画と写真も披露し、「もう1年経つのかーとほんとあっという間ですね」「1歳までかわいいお顔を見せてくれてありがとうございました」などの反響が寄せられていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
