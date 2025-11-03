「老後に住みたい」と思う福井県の市ランキング！ 2位「敦賀市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年を重ねるほど、住む場所の選び方は人生の満足度に大きく影響します。「老後はどんな街で暮らしたいか？」は誰もが一度は考えるテーマ。自然環境や利便性、医療や地域の雰囲気まで、理想の暮らし方を想像しながら、ついワクワクしてしまう人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
その中から、「老後に住みたい」と思う福井県の市ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「気比神社だけでなく、海の幸や名物のカツ丼を多く食べられる機会が多いからであります」（50代男性／新潟県）、「京都、大阪のアクセスがよく、日本海の幸にも恵まれて老後も楽しめそう」（50代男性／神奈川県）、「適度に都会だし魚介も美味しそう」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「北陸新幹線の延伸で関東圏からのアクセスも良好になり、文教地区や閑静な住宅街、商業施設の充実など、老後の安心感が高いから」（50代男性／広島県）、「海の幸が豊富で有名なのどぐろ料理も充実している」（60代女性／千葉県）、「自然と都市が合わさった住みやすそうな街。温泉地も近く心身ともに癒される老後を過ごしたい」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：敦賀市／41票福井県の嶺南地域に位置する敦賀市は、日本海に面した天然の良港を持つ港町です。古くから大陸との交易で栄え、歴史的な景観や「氣比神宮」などの名所があります。2024年春には北陸新幹線が延伸し、アクセスが向上しました。海水浴場や気比の松原など自然景勝地も豊かで、特に海の魅力が際立っています。生活環境の利便性と豊かな自然が調和した街です。
回答者からは「気比神社だけでなく、海の幸や名物のカツ丼を多く食べられる機会が多いからであります」（50代男性／新潟県）、「京都、大阪のアクセスがよく、日本海の幸にも恵まれて老後も楽しめそう」（50代男性／神奈川県）、「適度に都会だし魚介も美味しそう」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：福井市／122票福井県の県庁所在地である福井市は、九頭竜川の清流と越前海岸の美しい自然に恵まれた街です。「福井城址」や「一乗谷朝倉氏遺跡」といった歴史的遺産が多く、歴史好きには魅力的な環境。北陸新幹線や高速道路の整備により、交通の便も良く、生活インフラが充実しています。冬は雪が多い地域ですが、四季折々の美しい景色を楽しめ、特に市内中心部の利便性が老後の生活の安心感につながっています。
回答者からは「北陸新幹線の延伸で関東圏からのアクセスも良好になり、文教地区や閑静な住宅街、商業施設の充実など、老後の安心感が高いから」（50代男性／広島県）、「海の幸が豊富で有名なのどぐろ料理も充実している」（60代女性／千葉県）、「自然と都市が合わさった住みやすそうな街。温泉地も近く心身ともに癒される老後を過ごしたい」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)