元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が3日、金曜日のコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ワールドシリーズ（WS）でMVPを獲得したドジャース・山本由伸投手の特異性を指摘した。

ドジャースは前日1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手がMVPに輝いた。

山本のMVPについて「これは当然ですよね」と長嶋。「6戦目で先発してる。で、その日にオリックス時代からずっと帯同してるトレーナーの方で矢田（修）さんっていう方がいらっしゃるんですけども、終わった後は最後ちゃんとケアをするわけですよ。山本投手って、ピッチャーとして特異なケースだと思うんだけど、まず投げ終わった後にアイシングしないんですよ。珍しいですよね、ピッチャーでアイシングしないって」と聞かれた元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏も「そうですね、人によるんですけども、基本するピッチャーの方が多い」と賛同した。

長嶋は「6戦目終わった後、そのトレーナーにかかっているときに、矢田さんと“明日もいけるね”って話もなって、そのまま山本投手がジェネラルマネージャー（GM）にメールを送ったらしいんですよ。“明日行けるよ”って。そしたらGMも“絶対うそだろう”“冗談だろう”と思ってたらしいんですよ。それで、当日そこら辺のことも確認していけると。で、当日、その矢田さんっていうトレーナーがまたマッサージとかコンディショニングをするんだけど、6戦目の時の登板前と（比べると）7戦目の時の体調が良かったんだって。これ考えられないですよ、スポーツ医科学的な観点からすると」と指摘した。

「なんでですかってなった時に、アイシングしないっていうのもあるんだけど、筋肉をフル回転してボールを投げるピッチャーじゃないらしいんですよ。たぶんダルビッシュ投手とか大谷投手は思いっきりパワートレーニングするし、自分の筋力を使って投げるタイプなんだけど、山本投手は全然ウエイトトレーニングもしない。だから筋肉がそんな張ってなかったらしいんですよ、7戦目。で、これはいけるってなって登板になったってことを聞きました。考えられないですよ」とした。

これに、五十嵐は「とはいえですよ、第2戦では完投していて、第6戦でも90球投投げてるわけでしょ。で、しかもその前に、本来、休まなければいけないところで、延長18回になったっていうことで自分が行きますって肩作ってる。なので、今までのルーティンを崩してるっていう疲労度っていうのもどっかに残っているのかなと。このイレギュラーな中でやっぱりしっかり投げたっていうところがすごいなって」と驚きを口にした。