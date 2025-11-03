ºî²Èº´Æ£½ÕÉ×¤ò¤·¤Î¤Ö¡ÖÉ®¶¡ÍÜ¡×¡¡½Ð¿ÈÃÏ¤ÎÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô½Ð¿È¤Îºî²Èº´Æ£½ÕÉ×¡Ê1892¡Á1964Ç¯¡Ë¤ò¤·¤Î¤ÖÉ®¶¡ÍÜ¤¬3Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎÀÐÈê¡ÖÉ®ÄÍ¡×¤ÎÁ°¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£Ê¸²½¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ô¤¬³«ºÅ¡£»ÔÌ±Ìó70¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢º´Æ£¤¬ºî»ì¤·¤¿»Ô²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¸å¡¢»È¤¤¸Å¤·¤¿É®¤ò¶¡¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐÈê¤Ï66Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¡¢º´Æ£°¦ÍÑ¤ÎËüÇ¯É®¤ÈÌÓÉ®¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ®ÄÍ¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ïº´Æ£¤Î¿ÆÍ§¤Ç»í¿Í¤ÎËÙ¸ýÂç³Ø¤¬´øÝÝ¤·¤¿¡£
¡¡¸©Î©¿·µÜ¹â¹»1Ç¯¤Ç½ñÆ»Éô¤ÎÂçÄÐÃÒµ×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¿»Ô²Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤Ã¤¿¡£¾å¼ê¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Èµ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£