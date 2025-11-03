お見送り芸人しんいち、オズワルド伊藤と破局の蛙亭イワクラを「女として見てる」思い語る「付き合ったらどうなんやろう」
【モデルプレス＝2025/11/03】『R-1グランプリ2022』王者の芸人・お見送り芸人しんいちが11月3日、都内で初著書「嫌われ者って金になる！」（徳間書店）発売を記念した取材会を開催。
【写真】お見送り芸人しんいち、会見で異例の土下座
書籍を発売することになったきっかけを問われたしんいちは「徳間書店さんが本当に頭おかしくて、クロちゃん（安田大サーカス）の本出して、『次、しんいちで行こう』となったらしくて」と報告。そして「携わってくれた方、ずっとニヤニヤしながら『もっと嫌われるエピソードないですか』みたいな感じ」と打ち合わせを振り返った。
バラエティ番組『チャンスの時間』で明かされたオズワルド・伊藤俊介と蛙亭・イワクラの破局について聞かれた際には「僕は正直なところ結婚してほしかったんですよ」としながらも、「イワクラちゃんを女として見てるんです。めっちゃ可愛いんですよ。目の前で見ると」とぶっちゃけ。「伊藤くんの後、という葛藤、やけれども、僕、イワクラちゃんと付き合ったらどうなんやろうというのは想像してます」「才能ある人好きなんですよ。なんとかならんかなと思ってます」とイワクラへの思いを口にした。
本書は、炎上芸人、クズ芸人として独自のポジションを築き上げたしんいちが、芸能界での生き残り方や人間関係の構築術、精神安定のためのテクニックなどを惜しみなく披露した一冊。誹謗中傷に負けないメンタル術や、先輩芸人との距離の縮め方、ずるをしながら生きる処世術など、実体験に基づいた実用的なノウハウが詰まっている。取材会には、ゆんぼだんぷのカシューナッツ、デパルマの西川よしやも出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆お見送り芸人しんいち、オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラの破局に言及
◆お見送り芸人しんいち、初著書「嫌われ者って金になる！」
