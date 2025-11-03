頭、疲れていませんか？ 頭のコリに効く“カラダにいいもの大賞”GP受賞アイテム

2025年秋、ananカラダにいいもの大賞。見事グランプリに輝いたアイテムをご紹介します。

揉まれ心地が別次元！ 万能すぎるヘッドリリースパッド

ヘッドリリースパッド。レギュラー\2,860/AKAISHI

突然ですが、頭、疲れていませんか。脳疲労からくる頭のコリは、今や日本の国民病ともいえる存在です。そんな働きすぎの頭を癒すべく選んだのが、今回のグランプリ。高さ6cmほどの突起がニョキニョキ生えた、不思議な形状をしています。大きさは幅約28cmで、奥行きは11cmほど。重さは180g。ホットケーキ約1枚分を、両手で持つイメージをしてください。実に軽いです。

この突起の形と角度、弾力性が絶妙なんです。指の腹を使っているような、心地よい刺激を再現。パッド自体も程よくしなるので、前、横、後ろと様々な方向からフィットし、頭皮にアプローチできます。

頭には、心身を整える「百会」や目の疲れを癒す「風池」など、50個以上もツボが存在。頭をほぐせばコリが解消するだけでなく、様々な不調も改善すること請け合い。ユニークな見た目も頼もしく、使えるパッドで、芯からコリをほぐしましょう。

心地よい刺激が、ジーンときます。頭が軽くなりそう。

頭だけでなく、気になるパーツにも。首の付け根に当てて、仰向けに寝るだけで首や肩のコリをじんわりとほぐせる。

パッドを肩甲骨周辺に当て、腕を伸ばしたり回したり。ただ当てているだけより、さらにほぐし効果がアップ。

Information

ヘッドリリースパッド

レギュラー\2,860/AKAISHI

詳しくはこちら