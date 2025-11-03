ダイハツの新「商用バン“SUV”」登場！ カクカクな「旧車デザイン」に称賛の声！ 便利な「スライドドア」採用した”全長4m級“の尼国「グランマックス タフガイ」が話題に

グランマックスが“タフガイ”に進化

2025年10月1日から5日にかけて開催された「バンドン国際オートショー 2025」にて、ダイハツは特別仕様車「グランマックス タフガイ」を披露しました。

商用バンの実用性にSUV風のスタイルを融合させた大胆なカスタムモデルとして、ユーザーから注目を集めています。

旧車デザインの商用バンSUV！

【画像】超カッコイイ！ ダイハツの新「商用バン“SUV”」を画像で見る（49枚）

2007年11月にインドネシアで誕生した小型商用車「グランマックス」は、ビジネス用途に特化した実用性の高いモデルとして長年親しまれてきました。

現地ではピックアップ、バン、最大9人乗りの乗用ミニバスなど、多彩なバリエーションが展開されており、幅広いニーズに応えています。

2022年にはエンジンを刷新し、1.5リッターの「2NR-VE」型へと進化。

インドネシア仕様のボディサイズは全長4045mm×全幅1665mm×全高1930mmです。パワートレインは最高出力88PSの1.3リッターエンジンと、97PSを発揮する1.5リッターエンジンの2種類を設定しています。

FR駆動や5速MTに加え、2025年9月にはAT仕様も追加され、選択肢が広がっています。

今回インドネシアで公開されたグランマックス タフガイは、そんな実用的なグランマックスをベースにした特別なカスタム仕様車です。

インドネシアの著名人ゴファー・ヒルマン氏とカスタム団体「NMAA」とのコラボレーションによって誕生したこのモデルは、商用車にSUV風のスタイルを融合させた意欲的な一台です。

クラシカルな丸目ヘッドライトを採用したフロントマスクに加え、木目調の樹脂製ガードやスキッドプレート風パーツを装着。レトロでタフな印象を与える外観は、従来のグランマックスとは一線を画しています。

市販予定はないものの、キャンペーン用に1台がプレゼントされることが明かされ、話題を呼びました。

※ ※ ※

グランマックス タフガイの登場に、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

まず目立ったのは、デザインへの驚きと好意的な声です。「えっ、これグランマックスなの？」「商用車とは思えないカッコよさ！」といったコメントが多く、従来のイメージを覆す大胆なスタイルが評価されています。

また次に、「仕事でも使えるし、週末はアウトドアにも行けそう」「こういう遊び心、もっと欲しい」といった声も。

さらに、限定モデルであることへの惜しむ声もあり、「買えるなら欲しい」といった反応も多数寄せられていました。

ダイハツの遊び心とユーザーとの距離感を体現した今回のタフガイ。商用車の枠を越えた提案として、今後の展開にも注目が集まりそうです。