¡¡11·î2Æü¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿¡Ê2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¡Ë¤ò¤â¤ÄÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê¶ÌÌî¸÷Æî¹â¡¦²¬»³»Ô½Ð¿È)¤¬¡¢7¶è(17.6㎞¡Ë¤Ç49Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÅÄß·Î÷(¶ðß·Âç¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿49Ê¬38ÉÃ¤ò¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÂç³Ø¤Î¥¨ー¥¹¤¬½¸¤¦7¶è¡£¹õÅÄ¤Ï¡¢5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÄëµþÂç¡¦¹ñ³Ø±¡Âç¡¦Ãæ±ûÂç¤òÈ´¤¤¤Æ2°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤«¤é»°½Å¸©¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Þ¤Ç¤Î8¶è´Ö(106.8㎞)¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Âç²ñ¤Ï¶ðÂôÂç¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£