ピン芸人のお見送り芸人しんいち（40）が3日、都内で初の著書「嫌われ者って金になる！」（徳間書店）の取材会に出席し、2日に明らかになったオズワルド・伊藤俊介（36）と蛙亭・イワクラ（35）の破局について言及した。

「正直なところ、結婚してほしかった」と2人の別れを惜しむ一方で、イワクラについて「女性として見ていた。めっちゃかわいいんですよ」と明かした。そして、伊藤の“次の男”になることに葛藤はあるというが「僕がイワクラちゃんと付き合ったらどうなるんだろうという想像はしています」と続けた。イワクラに魅了される理由として「才能ある人が好き」とも語り「なんとかならんかなー」と口にした。しまいには、「純愛とかもうええかなって。盛り上がればいい」とも述べた。

著書「嫌われ者って金になる！」は炎上芸人、クズ芸人という独自の立ち位置を確立させたしんいちが数え切れないほどの炎上をしながらもポジティブであり続けるメンタル術などを惜しげもなく披露している一冊。この日も、まさに炎上を恐れない発言で取材会を盛り上げた。