¡Ö15Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¡×NHKÀèÇÚ¥¢¥Ê¤ÈÇ®ÎõºÆ²ñ¥Ï¥°¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥·¥ã¤¤¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹¥´¶ÅÙ¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶ÎÞ¡×
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Îà15Ç¯°Ê¾å¤Ö¤êºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNHK¤ÎÀèÇÚ¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ÈÇ®¤¯Êú¤¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ ÍÆ¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¥é¥¸¥ª¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¡£¡Ö15Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶ÎÞ¡£»ä¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÀèÇÚ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡NHK»þÂå¤Ë¤ÏÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÈÖÁÈ¤ÏÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö±§Ãè¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÆ³¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¡¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥·¥ã¤¤¤Ç¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤¤¥¥ã¥é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¤¹¥´¶ÅÙ¤¢¤ë¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤¾¡ª¸µNHK¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÆ¯¤Ï1991Ç¯¤ËÆþ¶É¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×½éÂå¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÂà¶É¤·¤¿¡£½»µÈ¤Ï1996Ç¯¤ËÆþ¶É¡£2011Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£