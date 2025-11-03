TUY

■台風25号(カルマエギ)

2025年11月3日12時45分発表　気象庁

3日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯10度20分 (10.3度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ    西南西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 65 km (35 NM)
15m/s以上の強風域    全域 165 km (90 NM)

4日0時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度35分 (10.6度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 175 km (95 NM)

4日12時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯10度55分 (10.9度)
東経123度05分 (123.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

5日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯11度35分 (11.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

6日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度00分 (13.0度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 440 km (235 NM)

7日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯14度35分 (14.6度)
東経108度40分 (108.7度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 510 km (275 NM)

8日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    タイ
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経103度55分 (103.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)

■全国の天気を地方ごとに

