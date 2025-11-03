日本付近は西高東低の冬のような気圧配置が強まっています。全国的に北寄りの風が強まり、近畿地方と東京地方で「木枯らし1号」が吹きました。

日本付近は、西から西高東低の気圧配置となっています。上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込み、北陸を中心に大気の状態が不安定となっていて、引き続き、落雷や竜巻などの激しい突風などに注意が必要です。

また、全国的に北寄りの季節風が強まっています。近畿地方と東京地方では8メートル以上の風を観測し、「木枯らし1号」が吹きました。いずれも去年より4日早い発表です。観測された最大瞬間風速は、大阪で10.8メートル、神戸で13.3メートル、和歌山で15.8メートル、彦根で16.4メートルを記録しました。また、東京都心では17.7メートルを観測しています。

また、各地から冬の便りも届いています。甲斐駒ヶ岳などでは、ふもとから山の頂に雪が積もっているのが初めて観測される「初冠雪」が観測されています。

雌阿寒岳（釧路）…平年より17日遅く、去年より14日遅い

男体山（宇都宮）…平年より1日早く、去年より4日早い

甲斐駒ヶ岳（甲府）…平年より4日遅く、去年より18日早い

4日朝にかけては、全国的に気温が下がり、西日本や東日本では各地で今季一番の冷え込みになりそうです。季節がまた少し進みますので、暖かくしてお過ごしください。