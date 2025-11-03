お見送り芸人しんいちさんが、初の著書『嫌われ者って金になる！』の発売を記念した取材会に登場しました。

【写真を見る】【お見送り芸人しんいち】 「女として見てた」オズワルド伊藤と破局の蛙亭イワクラにラブコール 「めっちゃ可愛いんですよ」





芸人仲間にも書籍を配ったというしんいちさん、“ランジャタイの国崎さんは、お渡ししたら現場に置いて帰りました。めっちゃムカつきました。（さらば青春の光の）森田さんは、「行間が広すぎひんか」って、いじってもらいました”と、愚痴混じりにそのリアクションを明かしました。









同じく「メンタルが強い」ということで「メンタルはクロちゃんに近い？」と記者に聞かれると、“クロちゃんはちょっとちゃうと思ってて、ほんまに一緒にされたくない。クロちゃんにはなりたくない”と、拒絶。

クロちゃんも今回のしんいちさんの書籍と同じ編集者のもとで書籍を出版していますが、“余裕で勝ちたいです、本の売り上げで。お金にしたい。スーパーカーに乗りたい”と対抗意識を燃やしていました。









また、オズワルドの伊藤俊介さんと蛙亭のイワクラさんの破局報道については、“正直なところ、結婚して欲しかった”と前置きしつつ、“イワクラちゃんを女として見てた。めっちゃ可愛いんですよ。付き合ったらどうなるんやろって想像してます。なんとかならんかなと思ってます”と、ぶっちゃけ発言。“才能ある人好きなんですよ。吉住も好きですけど。そこと結婚したらちょっと盛り上がるかなって。純愛とかもうええから、盛り上がったらええかなと思ってるんですよ”と、奔放に語っていました。









【担当：芸能情報ステーション】