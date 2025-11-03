寝技での攻防の最中、足の角度が不自然に曲がる衝撃の光景が繰り広げられ「足おかしくないですか？」さすがの神龍誠も驚きの声をあげる一幕があった。

【画像】足が“あらぬ”角度に… 神龍驚きの衝撃光景

３日、GLION ARENA KOBEで行われた「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」。RIZIN MMAルール（５分３R・70kg）の第３試合で、RIZINライト級王者サトシへのリベンジを期すGLADIATORライト級王座でDouble Gライト級王者のキ・ウォンビン（韓国）と第15代修斗世界ライト級王者のキャプテン☆アフリカ（総合格闘技道場コブラ会）が対戦。試合は終始、キャプテン☆アフリカをコントロールしたウォンビンが3-0の判定で勝利を収めた。

問題のシーンは第3ラウンド開始早々に起こる。起死回生を図るキャプテン☆アフリカが低く鋭いタックルでウォンビンの左足をとると、そのまま前転。しかし結果的にウォンビンが上になってしまい、キャプテン☆アフリカは鉄槌とヒジを受ける苦しい展開。

ただ、キャプテン☆アフリカが左足を離さず、ウォンビンの左足が異常な角度で曲がってしまう。これには解説の神龍誠も「足が柔らかいですね」と驚きの声を漏らす。すると、実況の矢野武アナ「ちょっと、神龍選手が仰るように…」と異変に気付く。すかさず神龍も「足おかしくないですか…。えーっ、これ、足大丈夫？どうなってるんですかね」と困惑気味に続いた。

同じく解説の郄阪剛が「たぶんつま先が返っていない」と指摘した直後、キャプテン☆アフリカが左足をリリース。何事もなくウォンビンが立ち上がって打撃戦かと思いきや、ここで再びキャプテン☆アフリカがタックルを仕掛け、ウォンビンの左の腕、さらに左足を極めようと奮闘するも、いずれも極まらず。無情にもゴングが鳴り響いた。

判定結果を聞いた郄阪は「ウォンビン選手が自分の強みを出した試合。右を当ててダウンをとっているし、相手のテイクダウンを防ぐところも徹底していた。勝ちに結びつけるための試合を徹底していた」と述べた。

©︎RIZIN FF