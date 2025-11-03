500人以上が絶賛！ほうれん草と揚げ玉のとろとろ煮

ほうれん草をたっぷり食べられるおすすめの副菜。えのきや揚げ玉と一緒に煮込むことで、とろとろ食感に仕上がります。

▼あっさり味でモリモリ食べられる

ほうれん草とえのきをシンプルな和風味であっさりと仕上げるレシピ。揚げ玉を加えることでコクが増して、パクパク食べられます。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「シンプルだけど想像以上に美味しい」「子どもも食べやすい」など、簡単でたっぷり食べられる味つけが絶賛されています。





シンプルな調味料で仕上げるほうれん草料理も、揚げ玉を加えることでコクが生まれたり、とろ〜り食感でお子さんも食べやすくなります。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。