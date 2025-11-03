◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル）

キャリア１８戦目で東京初出走のボルドグフーシュ（牡６歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）は持続する末脚が持ち味だ。重賞勝ちはないものの２０２２年の菊花賞２着、有馬記念は同世代のイクイノックスの２着とその能力は高い。しかし、２３年の天皇賞・春６着後、右前肢の腱周囲炎により休養。復帰戦の２４年チャレンジＣを４着も脚元のこともあり、一度使って放牧に出すパターンが続いている。

５００キロを越える大型馬の叩き２走目。今回は久々に前走後、在厩で調整している。河村助手は「もともと一度使った方がいい馬。牧場に出したらぼけてしまう。年齢的に瞬間的な反応は落ちているけど、状態としては今年一番です」と上積みを見込んだ。

前走の京都大賞典は１８頭立ての１６番枠に加え、勝負どころで加速しきれなかった。「（東京は）一度使ってみたかった。広いコースで不利を受けずにとにかくスムーズな競馬をしてほしいですね」と同助手。距離も輸送も不安はない。跳びの大きな末脚で、初タイトルを狙う。