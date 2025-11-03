3日に東京都内で行われた「拉致被害者の一括帰国を求める国民大集会」での高市首相の挨拶全文は、以下の通り。

皆様こんにちは。高市早苗でございます。国民大集会の開催にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。

先月23日、拉致被害者家族会および救う会の皆様と官邸でお会いさせていただきました。ご家族の皆様からは、いまだ肉親と再会することができない、その苦しみや、拉致被害者の帰国実現まで諦めないという切実な思いとともに、もう時間が残されていないという切迫感もうかがい、私からも、この内閣における拉致問題の解決に向けた決意をお伝えいたしました。

2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国されてから、23年がたちました。残された拉致被害者たちのご帰国が、1人として実現していないということにつきましては、申し訳ない限りでございます。政府としては、改めて重く受け止めております。

大切なお子様を抱きしめることなく亡くなってしまわれた親御さんの無念や、ご家族の皆様の焦りを胸に、認定の有無を問わず、全ての拉致被害者の1日も早いご帰国の実現に向けて心血を注いでまいります。このとりわけ、拉致問題解決のためには、我が国が主体的に行動するということが何より重要でございます。

拉致被害者の方々の命と国家の主権がかかったこの問題に対して、私は手段を選ぶつもりはありません。既に北朝鮮側には、首脳会談をしたい旨、お伝えをいたしております。

そして、この拉致問題が解決すれば、そこから我が国のみならず、北朝鮮もまた、そして国際社会も大きな利益を得ることになります。一刻の猶予もないこの問題を、ご家族がご健勝でいらっしゃるうちに解決をするということは、日朝双方がともに平和と繁栄を享受する未来を描くためにも不可欠でございます。

この日朝の、互いに実りある新たな関係に向けて、金正恩委員長と首脳同士で正面から向き合い、私自らが先頭に立って、様々な状況に応じて、果敢に行動するということで、具体的な成果に結び付けたいと考えております。あらゆる選択肢を排除せず、私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい。その決意に満ちております。

我が国としての働きかけと同時に拉致問題の解決に向けたチャンスを生み出すためには、国際社会との間での緊密な連携も不可欠でございます。

去る28日には、先ほど来、お話が出ておりました通り、訪日された米国のトランプ大統領およびルビオ国務長官に、ご家族の皆様と面会をしていただき、肉親と再会できない、悲痛な思いを共有していただきました。

また、先週のASEAN関連首脳会議、そしてまた韓国で行われましたAPEC首脳会議の機会には、各国の首脳に対しまして、この拉致問題への理解と協力を求めてまいりました。

先月、所信表明でも述べました通り、拉致問題はこの内閣の最重要課題でございます。本日この集会を通じて、日本国民の一致団結した強い思いが示されるということは、これは問題解決に向けた大きな後押しになるんですね。ぜひとも私たちの声が国際社会を動かし、そして北朝鮮を動かすことにつながっていくよう願っております。

多くの皆様方の力強い後押しに心から感謝を申し上げますとともに、本日改めてお聞かせいただきました、ご家族の皆様の切実な思いや、痛切な声を胸に、何としても、拉致問題を解決すべく私自身が先頭に立ってまっすぐに、この問題に取り組んでまいります。このことを、本日の国民大集会にあたって、今一度お誓いを申し上げますとともに、皆様のご健勝を祈念申し上げます。誠にありがとうございました。