政治ジャーナリスト田崎史郎氏(75)が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、高市内閣の支持率について分析した。

JNNが1、2日に電話による世論調査を行ったところ、高市内閣を「支持する」と答えたのは82.0％で、石破内閣時代の10月から38.3ポイントの大幅アップだった。内閣発足後の支持率としては、01年以降の政権では小泉内閣の88.0％に次ぐ2番目に高い数字。逆に、「支持しない」と答えたのは14.3％で、前月比で38.7ポイント下がった。

一方で、自民党の政党支持率は28.9％で、わずか1.0ポイントの微増にとどまっている。こうした数字について、田崎氏は「高市さんの個人人気であって、自民党の支持拡大にはつながっていないという結果だと思う」と指摘。「ただ前回調査の時点で、自民党が4ポイントくらい上がっている。そこで1回上がっているので、それをトータルすると5ポイントくらい上がっている。まあまあの上がり方じゃないかなと思います」とも述べた。

他の政党では、自民と連立を組んだ日本維新の会が0.3ポイント上げて3.9％、国民民主党が4.0ポイントと大きく下げて3.6％だった。国民民主が下げた理由について田崎氏は、与野党双方と連立交渉しながら、政権入りをしなかった判断を指摘。「連立劇の中で、維新は連立したけど、国民は連立しなくて、煮え切らない印象を与えたんじゃないかと思う」と見解を口にした。