¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ°Æü1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WSÂè7Àï¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë5¡½4¤ÇÇË¤ê¡¢4¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Æ21À¤µª½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£9²óÅÓÃæ¤«¤éÏ¢Åê¤Ç¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤òµó¤²¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜÅê¼ê¤ÎMVP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º4²ó¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢3²ó¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢Âè2Àï¤Ç¤âÂè1ÀïÉé¤±¤¿¸å¤ÇÀäÂÐÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6Àï¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤â¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³èÌö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè2Àï¤Ç¤Ï´°Åê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè6Àï¤Ç¤â¡¢90µåÅê¤²¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËÜÍè¡¢µÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÊÂè3Àï¤â¡Ë±äÄ¹18²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢¸ªºî¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤É¤Ã¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿Âè7Àï9²ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤Æ¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦È´¤±µå¤Ã¤Æ»³ËÜÅê¼ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÅê¤²¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÍè¤è¤ê¤â²¼È¾¿È¤Î½ÐÎÏ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÓ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢º£¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£