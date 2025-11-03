【高校ラグビー】大阪桐蔭など4強入り 激戦区大阪9日に準決勝
第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選準々決勝が2日に各会場で行われた。
大阪第1地区ではAシードの東海大大阪仰星が大商大高を93―0で、大阪第2地区ではAシードの常翔学園が合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）を159―0で下した。
大阪第3地区ではAシードの大阪桐蔭が都島工に136―0で大勝。準決勝は9日に、決勝は16日に行われる。
▽準々決勝（11月2日）★はAシード
＜大阪第1地区＞
★東海大大阪仰星93―0大商大高
布施工科・東大阪みらい工科59―3合同F（寝屋川、いちりつ、四條畷、長尾）
大産大付37―10興国
近大付52―0合同B（摂津、千里）
＜大阪第2地区＞
★常翔学園159―0合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）
浪速39―3茨木
同志社香里101―0大阪電通大高
関大北陽85―0淀川工科
＜大阪第3地区＞
★大阪桐蔭136―0都島工
金光藤蔭60―0関西創価
常翔啓光学園45―7合同C（八尾、布施、みどり清朋、花園、日新）
大阪朝鮮高53―0関大第一
※なお1回戦のスコアは以下の通り
▽1回戦（9月21日）
＜大阪第1地区＞
大商大高98―0高津
合同F（寝屋川、いちりつ、四條畷、長尾）46―22関西大倉
興国74―7上宮
合同B（摂津、千里）32―8桃山学院
＜大阪第2地区＞
合同A（生野、上宮太子、金岡、富田林、東大阪大柏原、住吉）36―0北野
茨木38―5履正社
大阪電通大高76―0合同E（茨木西、金光大阪、北摂つばさ、桜塚、大阪、大院大高、大商学園）
淀川工科50―24天王寺
＜大阪第3地区＞
都島工49―5箕面学園
関西創価25―7合同D（門真西、城東工科、成城、汎愛、大手前、開明、太成学院大高）
関大第一14―5早稲田大阪