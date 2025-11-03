『御堂筋ランウェイ2025』に登場した紅ゆずる （C）ORICON NewS inc.

　 元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずるが3日、大阪市内で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に登場した。

【写真】着物風ジャケット…万博・日本館のユニフォームを着こなした紅ゆずる

　「2025年大阪・関西万博ファッションショー」と題したプログラムで、公式キャラクターのミャクミャクのほか、大阪出身で元・宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずる、同じく大阪出身でファッションモデル・タレントとして活躍するゆうちゃみが登場した。

　紅は大阪・関西万博の日本館のアテンドユニフォーム姿で登場。着物のような構造で帯状のベルトが特徴的なデザイン。沿道では凛々しい立ち姿を見せた。

　『御堂筋ランウェイ2025』は大阪のメインストリート・御堂筋から大阪の魅力を国内外へ広く発信する目的に毎年秋に開催されている。

■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ

出演：
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪ブルテオン
紅ゆずる
ゆうちゃみ
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」
SUPER EIGHT
MC：今田耕司、福本愛菜
DJ：大抜卓人