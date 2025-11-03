人気韓国グループ・ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲのヒチョル（４２）が１０月３１日、現地音楽番組「２０世紀ヒットソング」に出演し、過去の交通事故により身長が縮んだことを明かした。

この日は「再び歌う！痛みに勝ったアーティスト」というテーマで番組が進行され、５位にランクインしたキム・ギョンホは２００６年、ミュージックビデオの撮影中に突然倒れ、大腿（だいたい）骨頭無血性壊死症（大腿骨頭への血液供給が遮断され、骨が腐る非常に危険な病気）と診断されたと紹介。また靭帯をつなぐ大手術の後遺症で、身長が２センチも縮んでしまったと伝えられた。

この話を受けてヒチョルは「僕も、交通事故で背が縮んだ。元々は１８５センチほどあったのに」と言い、共演者を驚かせた。現在の身長は１７６センチほどと推測されており、事故により約９センチ縮んだことになる。

ヒチョルは０６年８月、マネジャーの車で地方からソウルへ戻る途中、高速道路の中央分離帯に衝突。大腿骨骨折に加えて骨盤まで深刻な傷を負い、鉄のピン７本を埋め込む大手術を受けた結果、身体障害等級４級の判定を受けた。

その後、バラエティー番組「アラフォー息子の成長日記」で「ファンが心配するかもしれないと思い、障害判定を受けた事実を隠していた」「体が不自由だということを認めたくなかった。克服すればいいと思っていた」と告白。

最近も当時を振り返り「顔も体も非対称になっていき、精神的にもつらい時期があった」と打ち明けている。