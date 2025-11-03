大阪府の吉村洋文知事（50）、大阪市の横山英幸市長（44）が3日、大阪市のメインストリート御堂筋で「御堂筋ランウェイ2025」の開幕に登場した。

開始直前まで小雨が降るコンディションだったが、吉村氏は「さっきまで雨降ってましたけど、青空になって」と笑顔。自民党との連立で与党の党首となり、テレビ番組にも出ずっぱりとあって、MCの今田耕司から「最近、全国ニュースで見ますよ？ 今、どうですか？」と振られると、「色々ありますよ」。今田を「万博で会ったときは言うてくれへんかった」とぼやかせた。

さらに、「今年はやっぱり何と言っても万博をね」と、10月13日に閉幕した大阪・関西万博の話題を持ち出し、「行った人、手を挙げて」と呼びかけ。来場者から多くの手が上がると、「ありがとう」とにんまり。今田から“万博ロス”を聞かれると、「ちょっと寂しいですね」と惜しんだ。

イベントでは万博公式キャラクターのミャクミャクのファッションショーやSUPER EIGHTのスペシャルライブが行われる予定で、「秋の風物詩になって、多くの方が来てくれてうれしい」と喜んでいた。

あいさつの後は、26年に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「25th“Discover U！！！”」が行われ、マリオやルイージ、ピーチ姫、エルモ、スヌーピーらが特別パフォーマンスを繰り広げた。