15日・16日に千葉・幕張イベントホールで開催される音楽フェス「CROSS ROAD Fest」の公式サイトが更新され、タイムテーブルを公開しない方針などを示した。物議を醸している。

「CROSS ROAD Fest」は、「あのヴィジュアル黄金時代が令和に甦る」を惹句に、La'cryma ChristiやPlastic Tree、PENICILLINといったアーティストが出演予定。同フェスは2日、「お越しいただく皆さまに全てのバンドをご覧いただきたいため、タイムテーブルの公開はございません。次に誰が登場するかも含めて、是非楽しんでいただければ幸いです」とタイムテーブルを非公開とする方針を示した。また、「転換は各バンド間30分程度ございます」とステージの転換時間についても伝えた。

1日目は7組、2日目は8組が出演し、長時間の開催が予想されるだけに、ネット上では、「トイレ行くタイミングが掴みにくいです…」「体力的な不安が大きすぎます」「持病もあるし最初に知ってたらチケ取らなかったかも」「遠征組にはきつい」といった批判も噴出。約30分間の転換についても「長すぎ」「2ステージ制にしろよ」と指摘されている。

なお、出演予定のバンド「SHAZNA」のボーカルであるIZAM（53）は、ネット上の声を受けて、「みんな、ちょっとだけでいいから落ち着いてっ」とX（旧ツイッター）を更新。自身はあくまで一出演者に過ぎないと前置きした上で、「あの会場は規制やスペースの問題がかなりあって出来る事が限られているみたいなんだ…」と事情を説明した。「とにかくボクはみんなの負担が少しでも軽減されるようにボクが出来る範囲になってしまうけれど、運営様にとある御提案をさせていただきました」と運営側に働きかけていることを明かした。