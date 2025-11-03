2025年11月22日（土）・23日（日・祝）の2日間、『北海道ボールパークFビレッジ』内にある農業学習施設『KUBOTA AGRI FRONTスタジオ』にて、北海道米の原点『赤毛米』を味わう特別体験イベントが開催されます。

画像：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

寒地稲作発祥の地である北広島市の新たな魅力の発掘と、地域の食文化の継承を目的に実施される今回のイベント。熟練の茶懐石料理人の山田伸夫氏がおむすび作りの奥義を披露してくれたり、参加者自身がおむすびを握りながら、『赤毛米』や『ゆめぴりか（道産米）』を食べ比べ、味わいの違いから稲作の歴史を感じたりすることができます。

さらに、『赤毛米』から生まれた日本酒『久蔵翁』や道産日本酒を飲み比べしながら、地域特有の食のストーリーを感じることもできますよ！

詳細情報

「赤毛米」を味わう特別体験イベント

開催日時：2025年11月22日（土）・23日（日・祝）各日11:00～13:00

開催場所：KUBOTA AGRI FRONTスタジオ

料金：3,000円

定員：各日20名（先着順）※要予約

北海道Likers編集部のひとこと

“食”を通して北海道の歴史を体験することができるイベントが開催されます！

おむすび作りのワークショップや、おむすびの食べ比べ、日本酒の飲み比べなど、楽しそうなコンテンツが盛りだくさん！ 『赤毛米』のスイーツのお土産もセットになっていますよ◎

食欲の秋、美味しいお米を食べながら、北海道の歴史にも思いをはせてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

【画像・参考】11/22(土)・23(日)北海道米の原点「赤毛米」を味わう特別体験イベント、北海道ボールパークFビレッジ・農業学習施設「KUBOTA AGRI FRONT」で開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。