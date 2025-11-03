Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇMLBÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤òÅö¤Æ¤ÆÏÃÂê¤Ë
Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¡ÊÍÌ»ç¡Ë¤¬Ìîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÊMLB¡Ë¤Î¸ø¼°ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MLB¤ÎÃæ¹ñ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Î¨¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Ï2023Ç¯¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È24Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤âÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Î¿ÀÍ½¸À¡¢º£Ç¯¤âÅªÃæ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥ä¥ó¡¦¥º¡¼¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢16Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö´¿³Úðó¡×¤Ç¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ö1990Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì4Âç½÷Í¥¡×¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¡¦¥·¥¨¥ó¡ÊÍû¸½¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿19Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿Æ°¦Åª¡¢Ç®°¦Åª¡ÊË®Âê¡§Go¡ªGo¡ª¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÏÊÒÁÛ¤¤¡Ë¡×¡¢¥·¥ã¥ª¡¦¥¸¥ã¥ó¡Ê¾ÓÀï¡Ë¤È¶¦±é¤·¤¿22Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¾À¸¡¢ÀÁÂ¿»Ø¶µ¡ÊË®Âê¡§¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÎø¡Ë¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¡¦¥·¥¨¥ó¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Àº£Ç¯¤Î»þÂå·à¡Ö¹ñ¿§Ë§²Ú¡ÊË®Âê¡§¹ñ¿§Ë§²Ú¡Á²´Ã°¤Î²Öºé¤¯ÅÔ¤Ç¡Á¡Ë¡×¤È¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¡Ö¶Ó½«Ë§²Ú¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë