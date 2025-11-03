閉幕3週間後…ミャクミャク、御堂筋降臨→お尻ふりふり1キロランウェイで大歓声 1日限り公式“アフター万博”【御堂筋ランウェイ】
大阪の秋恒例『御堂筋ランウェイ2025』が文化の日の3日、大阪・御堂筋で盛大に開催された。10月13日に閉幕した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」や、各パビリオンのユニフォームなどが復活し、大歓声があがった。
【写真多数】お尻ふりふり…御堂筋を1キロ歩いてゴールテープを切ったミャクミャク
『御堂筋ランウェイ』は、大阪のメインストリート・御堂筋を舞台に、ファッション、音楽、エンターテインメントなど、1日限りの非日常的なオンリーワンコンテンツが集結する催し。今年は、万博の熱気が冷めやらぬなか、ミャクミャクらの登場が予告され、期待が高まっていた。
「2025大阪・関西万博 御堂筋ランウェイ・スペシャルファッションショー」では、ミャクミャクのほか、大阪出身で元宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずる、姉妹で活躍中の大阪出身のモデル・ゆうちゃみが登場した。
約1キロに及ぶ沿道には、ミャクミャクコーデのファンが多数。MCの福本愛菜は「ミャクミャクファンが半分ぐらいいるらしい」と明かした。
元気にステージに登場したミャクミャクは、お尻をふりふりするサービス。ステージを降りると、ロングランウェイを軽やかに闊歩。最後は、うれしそうにゴールテープを切った。
■『御堂筋ランウェイ2025』主なプログラム
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 特別パフォーマンス
大阪ブルテオンランウェイ
2025年大阪・関西万博ファッションショー
BMX・チアリーマンズ SHOW supported by U-POWER
SUPER EIGHT スペシャルプログラム
グランドフィナーレ
出演：
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪ブルテオン
紅ゆずる
ゆうちゃみ
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」
SUPER EIGHT
MC：今田耕司、福本愛菜
DJ：大抜卓人
