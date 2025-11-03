フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が３日に自身のＳＮＳを更新し、アイスダンスのデビュー戦を振り返った。

９月末に西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成。初陣となった西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会（滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）は合計１３６・７４点で３位に入ったが、派遣基準を満たせず、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性が消滅した。

それでも、紀平の気持ちは前を向いている。「全日本予選会応援ありがとうございました。リズムダンスは、大きなミスもなく楽しめて良かったですが、フリーは練習ではほぼミスがなかったところでミスがあり、悔しい気持ちが強いですが、今後に向けて良い経験になりました。この試合をスタートに、これからアイスダンスをたくさん学び、どんどん成長していきたいです」と決意を新たにした。

近年は右足首のケガに苦しみ、２３〜２４年、２４〜２５年シーズンは全休を余儀なくされた。３季ぶりの実戦を終え「形は違えど、本当にこうして戻って来られてよかった。ご縁やタイミングにも感謝です。待っててくださった方々、本当にありがとうございました」とつづった上で「次の試合は３年ぶりの全日本選手権。頑張ります」と意気込んだ。