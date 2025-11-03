自身のインスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。佐々木朗希投手は日本時間3日、自身の24歳の誕生日にインスタグラムを更新。大谷翔平投手、山本由伸投手との3ショットなどを公開した。

佐々木は文面に「WORLD SERIES CHAMPIONS（ワールドシリーズ・チャンピオンズ）」と記して画像を公開。デーブ・ロバーツ監督と抱き合って喜ぶ様子や、日本人の球団スタッフらと優勝トロフィーを笑顔で囲んだ写真を添えた。

佐々木は今季、先発ローテーションの一角として開幕を迎えるも右肩の負傷で離脱。9月にリリーフとしてメジャー復帰し、ポストシーズンでは9試合に救援登板し、防御率0.84で3セーブを上げる大活躍。自身初のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

佐々木のインスタグラム更新は3月20日以来。カブスとの東京ドーム開幕シリーズで、大谷、山本に鈴木誠也、今永昇太を含めた日本人5選手の記念写真を公開して以来だった。



