ドジャースがワールドシリーズ制覇

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。最後のアウトが記録された直後、一塁手フレディ・フリーマンの“謎の動き”が一部日本ファンの注目を集めていた。

1点リードの11回裏1死一、三塁。連投した山本由伸が遊ゴロ併殺に打ち取りゲームセット。遊撃手ベッツから一塁のフリーマンへボールが渡り、ドジャースの世界一が決まった。マウンドの山本を中心に歓喜の輪ができたが、そこへ向かったフリーマンがちょっと慌てたような仕草を見せていた。

選手がもみくちゃな状態になる中、フリーマンは右手でズボン尻ポケットのあたりを押さえ、落ち着かない様子。その後にすぐ歓喜の輪に加わっていたものの、X上の日本ファンの間では「様子がおかしい」「ボール落としたんかw」「財布落とした人にしか見えないけどww」「飲み屋で財布無くした時の俺」「持っていたはずのwinningボールが……ない?!」などと話題になっていた。

しかしその後のフリーマンのポケットを見ると、ウイニングボールがしっかりポケットに入っているような形状が見えた。「1人で何ポッケ気にしてるの？って思ったら大切なボールでしたね！さすが」「『ボールしまっとかなきゃ…！』みたいに慌てるフリーマンかわいい」「大事な世界一決定記念ボールを紛失してしまわないようお尻のポケットにしっかりしまってから歓喜の輪に加わってるの可愛い」「このボール相当の価値があるんでしょうね！！」などと注目されていた。



（THE ANSWER編集部）