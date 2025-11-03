天皇賞・秋はマスカレードボールが制す

2日に行われた中央競馬のG1天皇賞・秋は、マスカレードボール（牡3、手塚）が制した。JRAはレース後、公式YouTubeチャンネルで勝利に導いたクリストフ・ルメール騎手のジョッキーカメラを公開。同騎手の言葉が、ファンの間で大きな話題となっている。

天皇賞・秋が行われる東京芝2000メートルは、最初のコーナーまでの距離が短い。好ポジションを確保をしようと各馬が殺到する中、マスカレードボールのルメールは、「あ〜〜〜、もうっ！」など大声を上げた。

レースは武豊騎乗のメイショウタバル（牡4、石橋）が超スローペースで逃げる展開。もちろん、ペースを把握しているルメールからは、「おっそいわぁ！」と嘆きの声も漏れた。

それでも、直線に入るとマスカレードボールはエンジン全開。上がり3F32秒3の末脚を繰り出し、見事にG1初制覇を飾った。ゴールしたルメールは「ひゃっほー！」と声を上げ、他の騎手からの祝福に「メルシー」「ありがとう」と応えていた。

ルメールの喜怒哀楽が詰まった動画に、コメント欄には様々な声が寄せられた。

「ジョッキーカメラ史上1番おもろい」

「怒ってるときの独り言も日本語って… もう完全に日本人じゃん」

「まさかの『おっそいわぁ〜』関西弁」

「独り言まで日本語！」

「最初から最後まで全部面白い」

「ルメール、めっちゃ喋るやん（笑）」

フランス出身のルメールは2015年にJRAの通年免許を取得。3日現在でJRA通算2084勝を挙げている。



（THE ANSWER編集部）